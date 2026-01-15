De vuelta en casa: Lucas Robertone ya está en la Argentina y vuelve a Vélez

Robertone arribó este miércoles al aeropuerto internacional de Ezeiza y, según pudo saber 7Paginas, durante la mañana de este jueves se realizará la revisión médica correspondiente. Por la tarde está prevista la firma del contrato que sellará oficialmente su retorno al Fortín, club con el que alcanzó sus primeros logros como futbolista profesional.

De no mediar inconvenientes, el vínculo se extenderá hasta junio de 2027, marcando así el regreso del volante tras cinco años en el fútbol europeo. Con apenas 23 años, Robertone había emigrado al Almería de España, donde permaneció durante cinco temporadas, acumulando experiencia y continuidad en el competitivo fútbol del Viejo Continente.

El regreso de Robertone genera gran expectativa entre los hinchas de Vélez, que volverán a ver vestir la camiseta del Fortín a un jugador identificado con el club y con una trayectoria internacional que refuerza el proyecto deportivo de cara a la nueva temporada.