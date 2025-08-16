Debate en Entre Ríos: Ávila propone declarar la emergencia en discapacidad y el Iprodi destaca avances en gestión

“Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando. Este proyecto surge de escuchar a las instituciones, a las familias, a los profesionales”, sostuvo Ávila al fundamentar su propuesta.

Sin embargo, desde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) se planteó una visión diferente. El organismo señaló que el marco normativo vigente, que incluye la adhesión de Entre Ríos a las leyes nacionales 22.431 y 24.901, ya garantiza prestaciones integrales en materia de salud, rehabilitación, transporte y accesibilidad. En ese sentido, remarcaron que el principal desafío no es sumar nuevas declaraciones legislativas, sino profundizar la gestión y la articulación de políticas públicas.

Avances destacados por el Iprodi

El organismo provincial enumeró los principales ejes de trabajo que actualmente se llevan adelante:

Cobertura de prestaciones: mediante el Programa Contigo se brinda asistencia a jóvenes con discapacidad sin cobertura social alojados en residencias socioeducativas dependientes del Copnaf.

Accesibilidad y transporte: se garantiza el pase libre en transporte urbano, interurbano y de larga distancia para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pensiones y acompañamiento técnico: trabajo conjunto con la Andis, municipios y organizaciones sociales para agilizar el acceso a Pensiones No Contributivas.

Certificado Único de Discapacidad (CUD): 17 juntas evaluadoras activas, con la próxima apertura de tres nuevas sedes (La Paz, Pueblo Belgrano y Villa Elisa). Además, se implementó la carga digital en el mismo día de la evaluación. En los últimos años, los certificados vigentes crecieron un 33%, pasando de 40.000 a 53.359, gracias a la descentralización y a las juntas itinerantes que llegan a zonas rurales.

El director del Iprodi, Diego Velez, subrayó la importancia de fortalecer los canales de articulación institucional, “Reconocemos que siempre hay desafíos, pero creemos que la mejor forma de abordarlos es fortaleciendo la gestión y la articulación, que hoy nos permite ampliar la cobertura, agilizar trámites y garantizar derechos en todo el territorio provincial”.

En este marco, el organismo propuso conformar mesas técnicas con instituciones y organizaciones sociales para seguir mejorando la respuesta a las demandas del sector.

