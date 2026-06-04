Debate previsional: Dal Molín desempolvó un proyecto de 1997 y le recordó al PJ que Busti impulsó una reforma similar

En medio del intenso tratamiento legislativo que rodea al proyecto de reforma del sistema previsional en Entre Ríos, el senador provincial Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos) sacudió el debate político al aportar un revelador antecedente histórico. El legislador dio a conocer un documento oficial que demuestra que hace casi 30 años, un gobierno de signo peronista impulsó una reestructuración de la Caja de Jubilaciones con principios sumamente similares a los que hoy cuestiona el justicialismo y los gremios opositores.

Se trata de un proyecto de ley presentado e impulsado en diciembre de 1997 bajo el mandato del entonces gobernador Jorge Pedro Busti. Aquella iniciativa preveía modificaciones estructurales en la edad para acceder a la jubilación, cambios en la fórmula del cálculo del haber inicial y en el régimen de movilidad; es decir, las mismas variables que hoy se encuentran bajo análisis en la Legislatura entrerriana.

«El problema no nació ahora ni lo inventó este gobierno»

Al respecto, Dal Molín destacó el valor de la documentación hallada, la cual quedó registrada formalmente en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados con fecha del 30 de diciembre de 1997.

“El hallazgo es importante porque demuestra que el problema previsional no nació ahora ni fue inventado por la gestión actual. Hace casi tres décadas, el propio peronismo identificó las mismas dificultades estructurales del sistema y propuso soluciones de la misma naturaleza que las que hoy estamos discutiendo”, argumentó el senador.

El legislador recordó que el texto oficial de 1997 argumentaba que la edad jubilatoria entrerriana de ese momento había quedado completamente desactualizada respecto a otros regímenes nacionales y del exterior. Por tal motivo, el gobierno de Busti proponía elevarla a 63 años para los varones y a 60 años para las mujeres, además de ampliar la cantidad de años tomados para promediar el haber inicial y reformar la movilidad para darle sustentabilidad financiera a la Caja.

“Lo llamativo y contradictorio es que quienes hoy rechazan de plano cualquier intento de reforma previsional pertenecen al mismo espacio político que hace casi treinta años advertía con crudeza sobre estos problemas y proponía leyes para resolverlos”, señaló.

Bordet y las «advertencias archivadas»

Para Dal Molín, las contradicciones de la oposición no se limitan a la década de los noventa. El senador apuntó también a la administración inmediata anterior, señalando que el diagnóstico de crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones fue compartido por los mandatarios del PJ hasta hace pocos meses.

“Durante los últimos años, distintos dirigentes y funcionarios de primera línea volvieron a reconocer públicamente la necesidad de revisar el sistema. El propio Gustavo Bordet habló repetidas veces de corregir inequidades, de garantizar la sustentabilidad de la Caja y de la necesidad de preservar el 82 por ciento móvil mediante cambios. Hubo diagnósticos reiterados y advertencias permanentes por parte de ellos. Lo que nunca hubo, lamentablemente, fue la decisión política de avanzar y pagar el costo de la reforma”, criticó el legislador de Juntos por Entre Ríos.

El costo de postergar las soluciones

El senador sostuvo que el severo déficit que hoy arrastran las cuentas previsionales de Entre Ríos es la consecuencia directa de haber cajoneado los debates durante veintinueve años. “Mientras las reformas se discutían y se archivaban por especulación electoral, el problema siguió creciendo a niveles alarmantes. Lo que en 1997 era una advertencia seria, hoy es una urgencia impostergable. Por eso este debate debe darse con honestidad intelectual y responsabilidad política por parte de todos los bloques”, enfatizó.

Para finalizar, Dal Molín ratificó su total acompañamiento al proyecto de ley que promueve el gobernador Rogelio Frigerio, concluyendo que la iniciativa busca ponerle fin a una desidia histórica: “La discusión actual no debería centrarse en qué color político impulsa la reforma, sino en si los entrerrianos estamos dispuestos a seguir ignorando un problema que el propio peronismo describió con total claridad hace casi 30 años. El diagnóstico ya estaba escrito por ellos; lo que faltó durante décadas fue el coraje y la decisión de actuar”.

Redaccion de 7Paginas