Debate previsional en Entre Ríos: “No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado ahora”

En medio del intenso debate parlamentario y social que atraviesa la provincia por la sustentabilidad del sistema jubilatorio, el senador provincial Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) lanzó duras críticas hacia la oposición. El legislador sostuvo de manera tajante que la crisis financiera que hoy afecta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos “no apareció de un día para el otro” y acusó al peronismo de haber mantenido una postura de inacción durante más de dos décadas.

“El sistema previsional provincial viene siendo diagnosticado desde hace años por los propios dirigentes del peronismo. Hubo advertencias, informes técnicos, discursos ante la Asamblea Legislativa y hasta borradores de reforma. Lo que nunca hubo fue la decisión política de avanzar en una transformación estructural”, apuntó Vergara, quien recordó que las bases del régimen vigente se remontan a la Ley 8.732, sancionada en la década de los noventa bajo un contexto demográfico y económico radicalmente opuesto al actual.

Las advertencias del propio peronismo: de Urribarri a Bordet

Para el senador, resulta contradictorio el rechazo en bloque que hoy ensayan algunos sectores de la oposición frente a la necesidad de una reforma. En ese sentido, realizó un repaso cronológico de las alertas emitidas por las gestiones anteriores:

Gestión Urribarri: El entonces presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, ya emitía informes alarmantes sobre la falta de sustentabilidad del sistema a largo plazo.

Gestión Bordet: Las advertencias alcanzaron el máximo nivel institucional. Vergara recordó que el propio exgobernador Gustavo Bordet afirmó textualmente ante la Asamblea Legislativa del año 2020 que si no se abordaba el problema previsional de fondo, el sistema “iba a volar por los aires”.

Declaraciones de Adán Bahl: El legislador también citó manifestaciones recientes del ex candidato a gobernador del frente Más para Entre Ríos, quien reconoció públicamente que el déficit de la Caja constituye un problema real y pesado que hoy debe ser financiado con los impuestos de todos los contribuyentes entrerrianos, incluidos aquellos que no pertenecen al sector público.

“Lo llamativo es que quienes reconocían la gravedad del problema en sus discursos nunca avanzaron en una solución concreta. El diagnóstico estuvo sobre la mesa durante años; lo que faltó fue el coraje de actuar”, fustigó Vergara.

Un déficit equivalente a cuatro veces la obra pública

Al analizar la herencia recibida por la actual administración gubernamental, el senador detalló que el último tramo del gobierno peronista transcurrió en una parálisis reformista que agravó sensiblemente los números provinciales. Según los datos aportados, en algunos ejercicios fiscales el «rojo» financiero de la Caja de Jubilaciones llegó a representar casi cuatro veces el presupuesto total que la provincia invertía en obra pública e infraestructura.

A este desequilibrio estructural se sumaron, según Vergara, graves falencias administrativas y una severa falta de gestión en el plano federal. “Entre 2017 y 2023 la provincia no realizó un solo reclamo formal por las transferencias de fondos adeudadas por la ANSES, ni se solicitaron las auditorías de ley para determinar los saldos definitivos. Encontramos balances sin firma, ejercicios anuales sin elaborar y un vínculo institucional con la Nación prácticamente interrumpido desde hacía más de seis años”, denunció.

El costo de la desidia: $68.000 millones perdidos

Finalmente, el legislador provincial le puso cifras al impacto económico que significó la falta de reclamos ante los despachos nacionales durante el gobierno anterior.

Vergara precisó que solo la diferencia determinada a favor de Entre Ríos por la auditoría correspondiente al año 2020 —trámite que la gestión saliente dejó cajoneado— ascendía a 2.500 millones de pesos de aquella época. “Actualizada a valores de hoy, esa cifra representa alrededor de 68.000 millones de pesos que la provincia dejó de percibir y de reclamar oportunamente por pura desidia administrativa”, sentenció.

“La discusión previsional debe ser seria, madura y de cara a los entrerrianos. Podemos debatir las herramientas, los mecanismos de financiamiento y las alternativas de transición. Lo que bajo ningún punto de vista podemos hacer es ignorar la historia. No se puede andar advirtiendo durante 20 años que el sistema es inviable y ahora actuar como si el problema hubiera empezado ayer por la mañana”, concluyó el senador.

Redaccion de 7Paginas