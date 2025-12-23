7PAGINAS

Martes 23 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Debido a trabajos para el Carnaval 2026, permanecerá cerrado el predio del Corsódromo de Concordia

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informó que el predio del Corsódromo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, en el marco de los trabajos preparatorios de cara a la edición 2026 del Carnaval.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según se detalló a 7Paginas, la medida responde a tareas logísticas vinculadas a la descarga y montaje de estructuras, lo que implica un importante movimiento de camiones y maquinaria pesada en el lugar. Por este motivo, el cierre preventivo tiene como principal objetivo resguardar la seguridad de los trabajadores que se encuentran realizando las labores, así como también de vecinos y de las personas que habitualmente transitan por el predio.

Desde el organismo organizador solicitaron a la comunidad respetar la restricción y no ingresar al Corsódromo hasta tanto finalicen las tareas mencionadas y se comunique oficialmente la reapertura del espacio.

Finalmente, el Ente Permanente de Carnaval agradeció la comprensión y la colaboración de la ciudadanía, destacando que estos trabajos resultan fundamentales para el normal desarrollo y la puesta a punto del Carnaval de Concordia 2026.