Decisión en Feliciano: El Municipio se hace cargo del «Potenciar Trabajo» para proteger a las familias locales

En un escenario de máxima incertidumbre económica y tras la eliminación del programa nacional «Potenciar Trabajo», la Municipalidad de Feliciano ha tomado una medida sin antecedentes en la región. El intendente Damián Arévalo dispuso que el municipio afronte con recursos propios el pago a los beneficiarios locales que venían desempeñando tareas y capacitaciones en la órbita municipal.

La decisión surge tras el cese de los pagos de $78.000 por parte del Gobierno Nacional en abril de 2026, una medida que afectó a miles de personas en todo el país. En Feliciano, lejos de desamparar a los trabajadores, la gestión local realizó un análisis detallado de cada situación para garantizar la continuidad del ingreso a quienes demostraron compromiso y desempeño.

El Estado Municipal como escudo social

«Estamos viviendo tiempos donde la ausencia del Estado nacional golpea fuerte en el bolsillo de los que menos tienen. Por eso, mediante decreto, decidimos que quienes siguieron capacitándose y trabajando para nuestra comunidad no queden en la calle», explicó Arévalo.

El jefe comunal destacó que, a pesar de que la Nación cortó los fondos, muchos beneficiarios continuaron asistiendo a sus puestos de trabajo por propia voluntad y compromiso con la ciudad. «Esa voluntad es la que vamos a sostener desde el municipio. Para nosotros, cada servicio que ellos prestan es valioso», subrayó.

Si bien la medida representa un esfuerzo presupuestario importante para las arcas municipales, Arévalo aseguró que es posible gracias a una administración ordenada y transparente.

«Administramos el dinero de los vecinos con responsabilidad para que, en momentos de crisis como este, podamos estar presentes. Es una inversión del sostenimiento del primer empleo de muchos felicianenses», concluyó el intendente

Por Pedro Martinez