Declararon la emergencia agropecuaria para una zona del departamento Federacion por el granizo de mayo

La resolución fue dictada por el Ministerio de Economía de la Nación y permitirá que los productores comprendidos accedan a beneficios fiscales, prórrogas impositivas y líneas de crédito especiales, medidas que buscan aliviar el impacto económico y garantizar la continuidad de las actividades productivas.

Pedido provincial y evaluación nacional

La decisión se adoptó tras el pedido formal del Gobierno de Entre Ríos, que elevó el Decreto 2522/2025 a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. En su reunión del 15 de octubre, el organismo evaluó los informes técnicos de daños y recomendó la declaración bajo el marco de la Ley 26.509, que regula el régimen nacional de asistencia ante emergencias agropecuarias.

El temporal de mayo había dejado un fuerte impacto en la economía regional, con pérdidas severas en plantaciones de citrus y hortalizas, afectando tanto la producción como el empleo rural. El decreto provincial también había incluido a las explotaciones hortícolas, aunque con una vigencia menor, hasta el 4 de noviembre de 2025.

Beneficios y asistencia

Según la resolución nacional, los productores deberán presentar certificados emitidos por la autoridad provincial competente para acreditar que sus explotaciones están dentro del área y período declarados en emergencia.

La medida instruye además a los bancos oficiales o mixtos y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar los mecanismos necesarios para aplicar los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley 26.509, entre ellos:

Prórroga o exención de impuestos nacionales.

Refinanciación de créditos bancarios.

Suspensión de ejecuciones fiscales.

Estos instrumentos buscan favorecer la recuperación de los productores y garantizar la continuidad de la actividad citrícola, vital para la economía entrerriana.

Implementación y control

El Ministerio de Economía encomendó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la ejecución y supervisión del programa, facultándola para firmar los convenios necesarios. La cartera provincial de Producción será la encargada de remitir al organismo nacional el listado de productores alcanzados con la documentación respaldatoria correspondiente.

La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, garantizando la disponibilidad inmediata de los beneficios para quienes acrediten daños en sus explotaciones.

Un alivio para el sector citrícola entrerriano

El departamento Federación concentra gran parte de la producción citrícola de Entre Ríos y del país, y fue uno de los más golpeados por el fenómeno climático. Con la declaración de emergencia, el Gobierno busca preservar el capital de trabajo de los productores y evitar el quiebre de la cadena productiva, en un contexto donde el citrus sigue siendo uno de los pilares de la economía regional.