Decomisaron importante cantidad de mercadería vencida en un supermercado de Federación

Según se informó a 7Paginas, durante la recorrida de rutina los inspectores detectaron diversos productos que habían superado su fecha de vencimiento y que permanecían en las góndolas del establecimiento, situación que motivó su inmediato retiro de circulación de manera preventiva.

Bebidas y alimentos entre los productos retirados

De acuerdo a los datos aportados por el área municipal, la mayor parte de la mercadería decomisada correspondía a bebidas, aunque también se encontraron otros productos alimenticios que no se encontraban aptos para su comercialización ni consumo.

Los artículos fueron retirados del local y quedaron bajo intervención de Bromatología, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Controles para proteger la salud de los consumidores

Desde el municipio destacaron que estas inspecciones forman parte de las tareas habituales que se desarrollan en comercios dedicados a la venta de alimentos y bebidas, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Asimismo, remarcaron que los controles buscan verificar que los productos ofrecidos a los consumidores cumplan con las condiciones de conservación, higiene y vigencia exigidas por la normativa sanitaria.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad para prevenir riesgos para la salud pública y asegurar que los alimentos que llegan a la mesa de los vecinos se encuentren en condiciones aptas para su consumo.

Desde Bromatología recordaron además la importancia de que los consumidores controlen las fechas de vencimiento de los productos al momento de realizar sus compras y denuncien cualquier irregularidad que detecten en los comercios de la ciudad.