Defensa del Consumidor de Concordia brinda recomendaciones para las compras de fin de año

Desde el área indicaron que la finalidad es que los vecinos puedan disfrutar de los encuentros y festejos sin descuidar el presupuesto familiar, realizando compras seguras y evitando situaciones de engaño o conflictos posteriores.

En relación a los productos comestibles, se aconseja verificar siempre la fecha de vencimiento, controlar el estado de los envases y adquirirlos únicamente en comercios habilitados. Además, se remarca la importancia de exigir ticket o factura, ya que constituyen el respaldo necesario ante cualquier reclamo.

Para la compra de regalos, especialmente juguetes, se recomienda comprobar que cuenten con el Sello de Seguridad Argentino, que sean adecuados para la edad del niño o la niña y que incluyan información clara sobre garantía y políticas de cambio.

En cuanto a las compras online, desde Defensa del Consumidor sugieren verificar que los sitios sean seguros, identificables por el ícono de candado y la sigla “https” en la barra de direcciones, evitar compartir claves personales o códigos de verificación y conservar todos los comprobantes digitales. También se recuerda que los consumidores cuentan con el “Botón de Arrepentimiento”, que permite cancelar la compra dentro de los diez días corridos posteriores a la operación.

Finalmente, se recomienda planificar un presupuesto y comparar precios antes de concretar cualquier adquisición, a fin de evitar gastos impulsivos o prácticas comerciales engañosas.

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden acercarse a la oficina de Defensa del Consumidor Municipal, ubicada en San Lorenzo (O) 101, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas, comunicarse al teléfono gratuito 105 o utilizar la Ventanilla Federal Única.