Definen líneas de políticas públicas destinadas a adultos mayores de Concordia

Durante el encuentro se trabajó sobre propuestas orientadas a fortalecer el acompañamiento a las personas mayores, promoviendo el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y el sector cooperativo y asociativo, con el objetivo de garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de este sector de la comunidad.

Participaron de la reunión el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui; el director de Inspección General, Sebastián Franco; la concejal Verónica Del Boca y la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal.

Desde las áreas participantes destacaron la importancia de continuar impulsando espacios de planificación conjunta que permitan avanzar en políticas integrales, sostenibles y con impacto directo en la comunidad.