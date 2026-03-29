«Dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos»: El Grupo Scout «La Pancho» inició sus actividades con una jornada ambiental

Bajo la premisa fundamental del escultismo, «dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos», el Grupo Scout 435 «General Francisco Ramírez» —cariñosamente conocido por sus miembros como «La Pancho»— dio inicio formal a su ciclo de actividades 2026. Lejos de ser un acto meramente protocolar, la apertura estuvo marcada por la acción directa y el servicio a la comunidad de Concordia.

Los jóvenes y adultos que integran el grupo se concentraron en las inmediaciones de su sede social, abarcando la zona de calles Lamadrid, Gerardo Yoya, Colón y Salto Uruguayo. Allí, llevaron adelante una intensa jornada de limpieza y saneamiento, reafirmando su identidad como guardianes del entorno urbano.

Un compromiso que trasciende el barrio

El Grupo Francisco Ramírez, miembro de Scouts de Argentina Asociación Civil, se ha consolidado como un actor fundamental en la agenda ecológica local. Su labor no es aislada: la institución forma parte activa del Consejo de Humedales, la Mesa Amigos del Parque San Carlos y el Movimiento Laudato Si’, inspirado en la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la naturaleza.

«Cuidar nuestra casa común es una tarea diaria y educativa», señalaron desde la dirigencia del grupo, destacando que estas acciones buscan generar conciencia en los niños y jóvenes sobre la responsabilidad ciudadana y el impacto ambiental.

Espiritualidad y asombro: El encuentro con Carlo Acutis

El inicio de este año tuvo además un componente espiritual muy especial. Las actividades estuvieron acompañadas por las reliquias de San Carlo Acutis, el joven beato conocido como el «ciberapóstol de la Eucaristía» y patrono de la juventud actual.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada quedó registrado en la imagen de una pequeña Scout quien, lupa en mano y con profunda curiosidad, se maravilló descubriendo los detalles de las reliquias. Este encuentro entre la tradición scout y la figura de Acutis simboliza la búsqueda de los jóvenes por referentes de valores sólidos y compromiso con el prójimo en los tiempos modernos.

Con esta combinación de fe y acción comunitaria, «La Pancho» arranca un nuevo año de formación, recordándole a toda la ciudad que el cambio positivo comienza con pequeñas acciones en el propio barrio.

Redaccion de 7Paginas