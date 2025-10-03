Del Cerro: “Cuando asumimos, el EDOS tenía una deuda de 1.000 millones de pesos y hoy tenemos el orgullo de haber saneado esa deuda”,

“Cuando asumimos, el EDOS tenía una deuda de 1.000 millones de pesos y hoy tenemos el orgullo de haber saneado esa deuda”, señaló Del Cerro, subrayando que ordenar las cuentas fue clave para recuperar la confianza de proveedores y garantizar inversiones en obras urgentes.

Entre los avances, mencionó la reciente perforación en el barrio Los Pájaros, que inyecta 24.000 litros por hora a la red y beneficia a más de 1.500 vecinos, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos. También anticipó que en las próximas semanas se realizarán trabajos similares en barrios como Llamarada y Las Viñas, donde miles de familias sufren la falta de agua durante el verano.

Del Cerro remarcó que, hasta la puesta en marcha de la nueva planta potabilizadora —prevista para fines de 2026—, será fundamental complementar la producción de la actual planta con nuevas perforaciones. Además, adelantó que se declarará la emergencia hídrica para sancionar el uso indebido del recurso. “No puede ser que mientras algunos vecinos solo tengan agua de noche, otros la desperdicien llenando piletas o lavando autos. Necesitamos conciencia y solidaridad”, advirtió.

En relación al sistema cloacal, el funcionario fue categórico: de las 15 estaciones de bombeo existentes, solo 3 o 4 funcionan en condiciones, lo que provoca desbordes y serios inconvenientes en distintos barrios. “Resolver esta situación requiere inversiones millonarias; ya presentamos proyectos, pero hoy el municipio y el EDOS no cuentan con esos recursos”, explicó.

Finalmente, anunció la reapertura de una moratoria para que los vecinos puedan regularizar deudas históricas, con condonación parcial o total de intereses. “Es una oportunidad para ponerse al día y, al mismo tiempo, seguir fortaleciendo al EDOS para mejorar el servicio”, concluyó Del Cerro.

Redacción de 7Paginas