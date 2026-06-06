Del Cerro: “Los trabajos marchan a buen ritmo y antes de lo previsto podríamos tener agua en toda la ciudad”

En las primeras horas de este día sábado, durante la recorrida por los frentes de trabajo, Del Cerro explicó que las tareas comenzaron durante las primeras horas de la madrugada y que, hasta el momento, se desarrollan sin inconvenientes.

“Las obras empezaron temprano en la mañana, cuando se liberó el agua de los caños, un poquito antes de las 6 de la mañana, aunque ya desde ayer se venía trabajando con la preparación de los pozos, el corte de calles y toda la logística necesaria”, señaló.

El funcionario remarcó que el operativo avanza conforme a lo planificado y que incluso los tiempos de ejecución podrían ser mejores a los previstos inicialmente.

“Estoy en condiciones de decir que va todo totalmente normal. Ya se colocaron las válvulas en Salto Uruguayo y Eva Perón, y acá, junto al Monumento a la Mujer, también se está terminando el trabajo porque la nueva válvula ya fue colocada”, indicó.

Cuatro puntos estratégicos de intervención

Del Cerro explicó que el operativo contempla el reemplazo de cuatro válvulas de gran porte ubicadas en sectores clave de la red de distribución de agua potable.

“Son cuatro válvulas grandes. Dos de ellas ya están prácticamente terminadas, por lo que venimos avanzando muy bien”, afirmó.

Los trabajos forman parte de un proceso de modernización y sectorización de la red que permitirá mejorar el control de caudales y presiones, además de facilitar futuras tareas de mantenimiento y reparación en distintos sectores de la ciudad.

El clima no afectará las tareas

Consultado sobre la posibilidad de lluvias durante la jornada, el interventor aseguró que las condiciones meteorológicas no representan un inconveniente para el desarrollo de la obra.

“Ya está hecho el trabajo más importante, así que la lluvia no nos va a complicar”, expresó.

Asimismo, destacó que todo el operativo está siendo ejecutado íntegramente por personal y equipamiento del organismo.

“Todo esto lo está haciendo personal del EDOS. Es una obra que realizamos con nuestros trabajadores y con nuestras propias máquinas”, subrayó.

La normalización podría llegar antes de las 19 horas

Uno de los anuncios más importantes realizados por Del Cerro tiene que ver con los tiempos de recuperación del servicio una vez concluidas las tareas.

Si bien inicialmente se había informado que la normalización total podría demandar varias horas luego de la puesta en funcionamiento de la planta, el avance de los trabajos permite proyectar un escenario más favorable.

“Antes de las 7 de la tarde tendríamos agua en toda la ciudad”, aseguró el titular del EDOS, mostrando optimismo respecto a la evolución del operativo.

De confirmarse esta estimación, miles de usuarios podrían recuperar el suministro antes de los plazos originalmente previstos, en una jornada clave para una de las obras de infraestructura más importantes que lleva adelante el organismo en los últimos tiempos.

Mientras tanto, desde el EDOS continúan recomendando a los vecinos realizar un uso racional de las reservas domiciliarias hasta que el sistema vuelva a funcionar con total normalidad en todos los barrios de Concordia.

Por Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas