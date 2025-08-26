Delincuente de Bariloche se quitó la tobillera electrónica y fue detenido en Entre Ríos

Durante un operativo de control, los efectivos observaron a dos hombres que caminaban en sentido sur–norte por la autovía. Al ser identificados, uno de ellos manifestó llamarse Thiago Prado, de 33 años, presentando un número de DNI pero sin documentación que lo respaldara. Tras constatar los datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se comprobó que la identidad aportada correspondía a otra persona.

La Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay dispuso que fuera trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación. Allí, mediante la verificación de huellas digitales con la División de Rastros de la Dirección General de Policía Científica, se determinó que en realidad se trataba de Walter Ezequiel, quien registraba dos pedidos judiciales vigentes:

Rebeldía y orden de captura por una causa de desobediencia en contexto de violencia de género, con fecha 18 de mayo de 2024, en la Fiscalía de San Carlos de Bariloche.

Rebeldía y captura en el marco de una causa por robo agravado con arma, tramitada en el Juzgado de Ejecución Penal N° 12 de Bariloche, con oficio del 28 de febrero de 2025.

Las autoridades judiciales de Bariloche confirmaron que el detenido cumplía una condena condicional bajo control con tobillera electrónica, la cual había logrado retirarse para luego ausentarse de su domicilio.

Finalmente, el sujeto quedó detenido en la Alcaldía de la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay, a disposición de la Justicia.

