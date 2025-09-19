7PAGINAS

Jueves 18 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Delincuente de Concordia había robado un auto hace 15 días y ahora una camioneta

La inseguridad en Concordia crece; un caso que revela la reincidencia delictiva en la ciudad. Este jueves por la tarde, personal policial de la Jefatura Departamental Concordia intervino en inmediaciones de Eva Perón y Liberman (estacionamiento de Carrefour), donde detuvieron a un hombre de 29 años que había sustraído una camioneta.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El rodado, una Renault Kangoo blanca, fue robado momentos antes frente a una vivienda ubicada en calles España y Brown. Según se informó, la camioneta estaba sin medidas de seguridad y con la llave en el encendido, lo que facilitó la maniobra del delincuente.

La rápida actuación policial permitió interceptar al sospechoso y proceder a su aprehensión.

Lo más llamativo del caso es que el mismo sujeto ya había sido detenido hace apenas 15 días por el robo de otro vehículo, en esa ocasión un Toyota Corolla, lo que evidencia su reincidencia en este tipo de delitos.

El procedimiento, según lo informado a 7Paginas, fue realizado con conocimiento del Fiscal Dr. Mario Figueroa, quien dispuso las actuaciones correspondientes.