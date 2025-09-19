Delincuente de Concordia había robado un auto hace 15 días y ahora una camioneta

El rodado, una Renault Kangoo blanca, fue robado momentos antes frente a una vivienda ubicada en calles España y Brown. Según se informó, la camioneta estaba sin medidas de seguridad y con la llave en el encendido, lo que facilitó la maniobra del delincuente.

La rápida actuación policial permitió interceptar al sospechoso y proceder a su aprehensión.

Lo más llamativo del caso es que el mismo sujeto ya había sido detenido hace apenas 15 días por el robo de otro vehículo, en esa ocasión un Toyota Corolla, lo que evidencia su reincidencia en este tipo de delitos.

El procedimiento, según lo informado a 7Paginas, fue realizado con conocimiento del Fiscal Dr. Mario Figueroa, quien dispuso las actuaciones correspondientes.