Delincuente de Federación intentó evadir un control, embistió a un móvil policial y llevaba casi un kilo de marihuana

El hecho, según lo informado a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 22:40 horas, en el denominado Cruce González, donde personal policial realizaba un operativo de rutina. En ese contexto, los efectivos intentaron detener la marcha de un vehículo que circulaba en sentido sur–norte. Sin embargo, el conductor del rodado simuló frenar y, de manera sorpresiva, aceleró violentamente, impactando contra el móvil policial.

Tras la maniobra, desde el interior del vehículo arrojaron un envoltorio y se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en calle Sergio Burna. Allí, el conductor detuvo la marcha del automóvil y huyó a pie, logrando escapar momentáneamente.

El vehículo involucrado resultó ser un Volkswagen Gol, color negro, el cual fue identificado como propiedad del propio conductor. Informado el Juez de Garantías local, dispuso la requisa del rodado, su secuestro y la detención del masculino implicado.

En el lugar del control inicial, personal policial halló un elemento compacto envuelto en cinta scotch de color marrón. Intervino la División Drogas Peligrosas, que confirmó que se trataba de un “ladrillo” de marihuana con un peso total de 823 gramos, arrojando resultado positivo tras realizarse el test orientativo Epod.

Asimismo, durante la requisa del vehículo se constató la presencia de restos de sustancia vegetal, y el can detector de la División Drogas Peligrosas marcó “olor muerto” en el interior del rodado, reforzando las sospechas sobre el traslado de estupefacientes.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para dar con el paradero del conductor, quien quedó formalmente involucrado en la causa.