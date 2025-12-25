Delincuente que robó una suma millonaria en Chajarí quedó en libertad tras devolver el dinero

Según informó la Jefatura Departamental Federación a 7Paginas, en horas de la mañana de este jueves se recepcionó la denuncia de un vecino de Chajari domiciliado en calle Salvador de esta ciudad. El damnificado manifestó que, al arribar a su domicilio durante la madrugada de Nochebuena, constató que varias ventanas se encontraban abiertas y, tras revisar el interior de la vivienda, notó la faltante de una importante suma de dinero.

A partir de la denuncia, personal policial llevó adelante una ardua tarea investigativa, logrando reunir elementos y datos que permitieron identificar a un posible autor del hecho. En el marco de su localización, alrededor de las 15:30 horas, efectivos policiales se constituyeron en el Hotel San Ramón, ubicado sobre calle S. Peña de esta ciudad, lugar donde se presumía que podría encontrarse alojado el sospechoso.

Al arribar al establecimiento y en la vereda del mismo, se procedió a la demora de un masculino mayor de edad que reunía las características físicas aportadas. Al solicitarle su Documento Nacional de Identidad, se confirmó que se trataba efectivamente de la persona de interés en la causa, quien se encontraba acompañado por otras dos personas.

Durante el diálogo con el personal policial, el individuo entregó de manera voluntaria una suma importante de dinero, la cual estaría directamente relacionada con el robo investigado. Informada la autoridad judicial competente, se dispuso el secuestro del dinero y de todos los elementos vinculados al hecho.

El hombre fue trasladado a dependencia policial para su correcta identificación y quedó supeditado a la causa, continuándose con las actuaciones de rigor. No obstante, tras la devolución del dinero sustraído, recuperó la libertad, por una determinación judicial.