Jueves 11 de septiembre de 2025
Delincuentes que balearon una casa en Concordia tenían más de medio kilo de cocaína

Un violento episodio ocurrido el pasado 9 de septiembre en Concordia dejó al descubierto un negocio de drogas de gran escala. Dos sujetos, a bordo de una motocicleta, dispararon contra el frente de un domicilio, sin que se registraran personas heridas.
Redacción 7Paginas

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y, en el marco de la causa en trámite, el Juzgado de Garantías local emitió dos órdenes de allanamiento.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, los procedimientos resultaron positivos, con el secuestro de 562 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios de nylon, además de varios teléfonos celulares.

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos cuatro hombres, bajo conocimiento de la fiscal Dra. Montangie, quienes están siendo investigados por su vinculación con el hecho y el tráfico de estupefacientes.