Delincuentes que balearon una casa en Concordia tenían más de medio kilo de cocaína

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y, en el marco de la causa en trámite, el Juzgado de Garantías local emitió dos órdenes de allanamiento.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, los procedimientos resultaron positivos, con el secuestro de 562 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios de nylon, además de varios teléfonos celulares.

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos cuatro hombres, bajo conocimiento de la fiscal Dra. Montangie, quienes están siendo investigados por su vinculación con el hecho y el tráfico de estupefacientes.