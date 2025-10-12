Demoraron a tres jóvenes de Federación por robar una bolsa de limones

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a tres hombres con una bolsa de arpillera llena de cítricos. Además, se constató la participación de un menor de edad que, al notar la presencia policial, huyó del sitio.

Sin embargo, tras un rastrillaje por la zona, el menor fue hallado en las inmediaciones de los transformadores de energía sobre la misma ruta. Fue trasladado por personal de Minoridad y restituido a sus familiares.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los tres mayores fueron llevados a la Jefatura Departamental Federación para su correcta identificación, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.

Según se dijo a 7Paginas esta practica era habitual, lo que termina de provocar perdidas de importantes.