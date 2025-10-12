7PAGINAS

Domingo 12 de octubre de 2025
Demoraron a tres jóvenes de Federación por robar una bolsa de limones

Personal policial de Federación intercepto este domingo a tres individuos acusados de sustraer una bolsa con unos 40 kilos de limones de una quinta ubicada sobre la Ruta 44, camino a Las Achiras. El hecho fue advertido por vecinos de la zona, quienes alertaron a la policía sobre la presencia sospechosa de personas dentro del predio.
Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a tres hombres con una bolsa de arpillera llena de cítricos. Además, se constató la participación de un menor de edad que, al notar la presencia policial, huyó del sitio.

Sin embargo, tras un rastrillaje por la zona, el menor fue hallado en las inmediaciones de los transformadores de energía sobre la misma ruta. Fue trasladado por personal de Minoridad y restituido a sus familiares.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los tres mayores fueron llevados a la Jefatura Departamental Federación para su correcta identificación, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.

Según se dijo a 7Paginas esta practica era habitual, lo que termina de provocar perdidas de importantes.