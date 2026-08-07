Demostración de fe y devoción en Concordia: Ni el frío ni las ráfagas de viento detienen a los peregrinos que marchan a Villa Zorraquín por San Cayetano

A pesar del intenso frío y del temporal de fuertes vientos que azota a la ciudad durante las últimas horas, la fe de la comunidad católica concordiense volvió a ser más fuerte. Alrededor de las 20:00 horas de este jueves, una multitud de peregrinos partió desde el barrio Nebel para dar inicio formal a la vigilia y celebración patronal en honor a San Cayetano, el Santo del Pan y del Trabajo.

La caminata, que tuvo su punto de partida en la Capilla Stella Maris, avanza a esta hora rumbo a la Parroquia San Cayetano del Ayuí, en Villa Zorraquín, en un clima cargado de devoción, cantos y alegría popular.

La agenda de las Fiestas Patronales

Las actividades comenzaron por la tarde del jueves con la bendición a los feriantes congregados en el predio del templo y la posterior partida de los caminantes. Para la medianoche (00:00 hs) está programada la apertura oficial del templo con la Santa Misa de inicio del día central, luego de la tradicional cantata.

Durante la jornada central de este viernes 7 de agosto, la comunidad parroquial y los miles de promesantes que se acercarán a pedir y agradecer continuarán con la variada agenda religiosa y cultural:

10:00 hs: Santa Misa con la participación de delegaciones escolares.

14:00 hs: Tradicional llegada de los peregrinos a caballo.

17:00 hs: Santa Misa central.

21:00 hs: Santa Misa de cierre de la fiesta patronal.

Desde la organización renovaron la invitación a los vecinos de Concordia y zonas aledañas a sumarse a esta fiesta de la fe, que cada año une a familias enteras en torno a la devoción por el patrono del trabajo.

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Redaccion de 7Paginas