Denuncia contra policías en Concordia: el jefe departamental afirmó que en esa zona “abundan las cámaras de seguridad”

El funcionario destacó a 7Paginas, que la investigación se apoya fuertemente en el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección donde ocurrió el siniestro. “En virtud a las manifestaciones vertidas por el padre del menor, tomamos rápida intervención, recabando declaraciones de policías y civiles, y sobre todo información de las cámaras de seguridad, que abundan en el lugar”, señaló.

Cómo se originaron los hechos

Según explicó Rosatelli, el episodio comenzó en la zona de la costanera Nebel, donde personal municipal intervino ante la presencia de menores consumiendo bebidas alcohólicas. En ese contexto, una motocicleta se dio a la fuga, dejando en el lugar el casco y a su acompañante.

“El policía que estaba en el vehículo municipal, sin descender, informó de inmediato la situación, ya que no se sabía si se trataba de una infracción, si el conductor portaba algún elemento ilegal o si la moto era robada”, detalló.

A partir de ese aviso, dos efectivos de la patrulla motorizada que se encontraban en la zona divisaron el rodado circulando a alta velocidad y comenzaron a seguirlo a distancia.

El accidente

Luego Rosatelli mencionó de acuerdo al informe policial, la persecución culminó en la intersección de calles Coldaroli y Rivadavia, donde la motocicleta impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en el mismo sentido.

Tras el choque, el conductor del vehículo descendió para asistir al joven, quien presentaba lesiones en el rostro. Minutos más tarde arribaron los efectivos policiales, quienes solicitaron una ambulancia del servicio de emergencias 107 para su atención.

Investigación en curso

El jefe policial remarcó que, además de la causa judicial, se inició una investigación administrativa interna. “También contamos con la información sumaria, por lo que estamos trabajando para establecer la verdad con elementos objetivos”, sostuvo.

En ese sentido, fue contundente: “Lo único que me preocupa es que se sepa la verdad; no estamos para cubrir a nadie, ni a los policías si actuaron mal ni tampoco al menor si actuó mal”.

La postura de la familia

Por su parte, el padre del menor expresó su angustia por lo ocurrido y anticipó que avanzará judicialmente. Indicó además que el abogado Giampaolo asumió la defensa.

“Estoy dispuesto a llegar hasta el fondo y que los policías paguen por lo que le hicieron a mi hijo”, manifestó.

La causa continúa en manos de la Justicia, mientras se esperan los resultados de las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad, que podrían resultar determinantes para esclarecer el hecho.