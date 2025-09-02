Denuncia en Comodoro Py: el intendente de Federación habló de una maniobra política detrás de la presentación judicial

Frente a esta situación, el intendente de Federación, Ricardo Bravo, brindó declaraciones al programa Entre Líneas de Radio Uno, donde explicó los alcances del proyecto, defendió la gestión municipal y apuntó contra la oposición al considerar que se trata de una maniobra con fines políticos.

“Una denuncia incomprensible”

Bravo relató que antes de esta presentación ya se habían respondido pedidos de informes sobre la obra y que incluso Toller fue convocado al municipio para revisar el expediente junto a funcionarios y asesores legales.

“Se le contestó cada pedido de informe, se lo recibió en el municipio, se le explicó paso a paso cómo se llevó adelante el proyecto. Sin embargo, insistió y terminó presentando una denuncia en Comodoro Py, lo cual resulta incomprensible, porque la jurisdicción de Federación corresponde al Juzgado Federal de Concordia. Estoy convencido de que la van a desestimar”, sostuvo.

El jefe comunal subrayó que la obra fue rendida ante Nación, que las cuentas fueron aprobadas y que también pasó el control del Tribunal de Cuentas provincial. “Administrativamente está todo correcto. No hay anomalías. La comunidad debe quedarse tranquila de que esta gestión trabaja con transparencia y dedicación”, afirmó.

Contexto de la obra

Según explicó Bravo, el proyecto original fue acordado en 28 millones de pesos, pero al momento de la licitación, la inflación había elevado los costos a 32 millones, diferencia que fue cubierta por el municipio.

Los desembolsos nacionales llegaron con demora, lo que llevó a la empresa adjudicataria a abandonar los trabajos por inviabilidad económica. En ese contexto, se reformuló el convenio con Nación, se ajustó el proyecto a los nuevos montos y la rendición fue aceptada. Actualmente, el municipio sostiene que la obra continúa en marcha con fondos propios.

“El municipio ya puso más de 100 millones de pesos por encima de lo enviado por Nación. Queremos terminar el Ecoparque y todas las obras complementarias que transformarán esa zona en un espacio urbanizado y atractivo tanto para los vecinos como para los turistas”, detalló.

Críticas a la oposición

Bravo fue más allá y consideró que la denuncia responde a intereses políticos, “Evidentemente hay alguien detrás que lo manipula, porque por la exposición de la denuncia se nota que no sabe cómo funciona el Estado. Esto tiene un claro tinte electoral y busca golpear mediáticamente nuestra gestión”.

En esa línea, apuntó contra sectores de la oposición, a quienes vinculó con referentes libertarios. “Ya lo hicieron en la gestión anterior con pedidos de informe malintencionados. No somos improvisados: conocemos el Estado y sabemos cómo manejar cada paso administrativo y legal”, recalcó.

Llamado a la comunidad

El intendente cerró sus declaraciones reafirmando la transparencia de su gobierno, “Podemos equivocarnos, pero nunca vamos a trabajar de forma deshonesta. Todo lo que se hace está dentro de la legalidad. A la comunidad de Federación le digo que se quede tranquila: esta gestión sigue trabajando con compromiso y con la mirada puesta en las necesidades de la gente, no en intereses individuales”.