Denuncia por amenazas origino ocho detenidos y más de 80 dosis de cocaína secuestradas

Un importante operativo policial se desarrolló durante la tarde de este sábado en la zona oeste de la ciudad. Lo que originalmente era una causa por amenazas con armas de fuego, derivó en el hallazgo de una estructura dedicada presuntamente a la comercialización de estupefacientes.

Efectivos de la Comisaría Octava, bajo directivas del Juzgado de Garantías local, irrumpieron en diferentes viviendas para dar cumplimiento a las órdenes de allanamiento. Según informaron fuentes policiales, los procedimientos arrojaron resultados positivos que complican la situación judicial de los involucrados.

El secuestro

Tras las requisas en los domicilios, el personal policial logró incautar elementos de suma importancia para la causa:

82 envoltorios de cocaína (dosis listas para su distribución).

10 teléfonos celulares, que serán sometidos a peritaje para avanzar en la investigación.

01 cartucho calibre .38, vinculado a la causa de amenazas original.

Detenciones masivas

Como resultado del hallazgo de la droga, la Justicia dispuso la inmediata aprehensión de ocho personas. Se trata de cinco mujeres y tres hombres, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía bajo la supuesta autoría del delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Con este operativo, la Policía de Entre Ríos logra desarticular un punto de venta en una zona sensible de la ciudad, transformando una denuncia por conflictos entre vecinos en un golpe directo al narcomenudeo.

Redaccion de 7Paginas