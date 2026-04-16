Denuncian a un policía por posible abuso y violencia: Una madre reclama respuestas urgentes a la Justicia de Concordia

Una madre de nuestra ciudad ha decidido romper el silencio y recurrir a los medios de comunicación ante lo que considera una respuesta «insuficiente y lenta» por parte de la Justicia y los organismos de protección de minorías. En una entrevista, la mujer —cuya identidad se resguarda para proteger a sus hijas y evitar represalias— denunció un nuevo hecho de abuso y violencia presuntamente cometido por el padre de las menores, quien es funcionario de la Policía de Entre Ríos.

El detonante del 18 de marzo

Según el relato de la madre, el último episodio ocurrió hace casi un mes, durante un encuentro en un lugar público que había sido pactado precisamente para evitar situaciones de violencia. «Quedamos en vernos en un lugar público porque las nenas se negaban a ver al padre y porque anteriormente ya las había ahorcado», explicó la mujer.

En un descuido de pocos minutos, la hija menor de 4 años quedó a solas con el progenitor. Al regresar a su hogar, la niña confesó lo sucedido. «Me contó que le tocó sus partes íntimas. Entré en un ataque de pánico», relató la madre. La situación fue tan crítica que al día siguiente debió intervenir el servicio de emergencias 107. Ante la enfermera, la menor reiteró el relato, lo que derivó en un informe oficial que llegó a manos del juez de la causa.

«Solo 90 días de restricción»

A pesar de haber presentado un video con la confesión de la niña y el informe médico, la denunciante se mostró indignada con la medida judicial: «El juez solamente dictó 90 días de restricción de acercamiento. Yo esperaba medidas más severas porque las tres corremos peligro».

La mujer recordó que esta no es la primera denuncia. En enero de 2024 ya se había iniciado una causa donde, tras una Cámara Gesell, el informe indicaba violencia física y un presunto abuso que, según la interpretación de aquel momento, «había ocurrido en un sueño». «No quiero que nuevamente me digan que a mi hija la tocaron en un sueño cuando ella manifiesta llorando lo que le pasó», sentenció.

Demoras en la asistencia psicológica

Uno de los puntos más urgentes del reclamo es la falta de contención profesional para las víctimas. A casi un mes del hecho, la niña de 4 años aún no ha recibido asistencia psicológica oficial.

«Desde el Copnaf recién me dieron turno para el próximo martes. Todo viene muy lento y decidí hacerlo público para que esto no quede en la nada», explicó la madre, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico para afrontar las secuelas de la violencia sufrida por parte de su ex pareja.

Un pedido de justicia

La denunciante exige que la Justicia de Concordia actúe con celeridad y perspectiva de género y niñez, teniendo en cuenta el agravante de que el denunciado es un miembro de la fuerza de seguridad. «Quiero que me tomen en serio, no es algo inventado. Es muy triste lo que les pasa a mis nenas con su propio padre», concluyó con angustia.

7Paginas-La Misiva CAI