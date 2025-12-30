Denuncian abandono del camping balneario municipal de Puerto Yeruá

Según señalan vecinos y referentes locales, el turismo parecería no formar parte de una política de Estado para el gobierno municipal. Una de las muestras más claras de esta situación es el estado del camping balneario municipal, que tiempo atrás fue ocupado por una familia, situación que generó reclamos de la comunidad y que, tras ser expuesta públicamente en 7Paginas, derivó en el desalojo del predio por parte del municipio.

No obstante, lejos de mejorar, el lugar presenta hoy un visible estado de abandono. En las últimas horas se conocieron las tarifas que el municipio a través de su página oficial determinó para el uso del camping, lo que generó mayor malestar entre los vecinos, ya que el predio carece de mantenimiento adecuado y la proveeduría dejó de funcionar, uno de los servicios básicos para quienes acampan en el lugar.

En ese marco, la concejal libertaria Claudia Kinderknegt recorrió el camping balneario municipal y dio a conocer la situación a través de un video grabado con su teléfono celular. “Muchos vecinos nos están escribiendo por el estado del camping municipal y tienen razón. En las últimas semanas recibimos numerosas quejas por el estado del camping balneario de Puerto Yeruá. La proveeduría se encuentra en un estado de abandono y el mantenimiento general del predio es claramente insuficiente”, expresó la edil.

Kinderknegt detalló además que durante la recorrida se pudo constatar la presencia de pasto largo, falta de limpieza y sectores completamente descuidados. “Se trata de un espacio público que debería estar en condiciones, más aún en plena temporada, porque es un lugar de encuentro para las familias y un atractivo turístico de nuestra localidad”, remarcó.

La concejal informó que, junto a sus pares Sergio y Fabián Álvarez, presentaron el pasado 19 de noviembre una nota formal solicitando al Ejecutivo Municipal la realización urgente de tareas de mantenimiento, corte de pasto, limpieza general y la puesta en condiciones de la proveeduría. Según indicó, dichas solicitudes quedaron asentadas en acta de comisión y fueron elevadas al Ejecutivo, ya que la administración y el mantenimiento del predio dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo Municipal y no del Concejo Deliberante.

Mientras tanto, vecinos y visitantes continúan reclamando respuestas y acciones concretas para recuperar un espacio que supo ser un punto clave del turismo y la recreación en Puerto Yeruá.

Reducción de 7Paginas