Denuncian al director del Hospital de Chajari por agravios xenófobos hacia un reconocido odontólogo: “Este peruano de m…”

Un grave y repudiable episodio de xenofobia y violencia verbal sacude a la comunidad de Chajarí y al sistema sanitario regional. El odontólogo cirujano Dr. Manuel Mesones Guerrero formalizó una denuncia contra el director del Hospital Santa Rosa, Dr. Daniel Benítez, tras la viralización de un audio de WhatsApp en el que la máxima autoridad del nosocomio lo ataca con duras descalificaciones e insultos discriminatorios.

De acuerdo a datos recogidos por 7Paginas, el conflicto se desencadenó luego de que el Dr. Mesones Guerrero expusiera públicamente la crítica situación que atraviesa el área de radiología del hospital. Según detalló, el equipo de Rayos X del Hospital Santa Rosa lleva meses fuera de servicio, obligando a los pacientes que no cuentan con recursos a tener que recurrir a clínicas privadas o aguardar situaciones de extrema urgencia para acceder a un diagnóstico por imágenes.

La difusión del reclamo provocó una virulenta reacción por parte de las autoridades del hospital.

El audio del escándalo

A través de un mensaje de voz dirigido a un tercero, el Dr. Daniel Benítez expresó su enojo por el video difundido sobre las deficiencias operativas del nosocomio. Lejos de ofrecer explicaciones técnicas sobre la falta del equipamiento radiológico, el director del hospital descargó una serie de insultos e ironías discriminatorias contra el profesional: «El peruano de m… este de Mesones salió en un video… relajando el hospital (…) Infeliz, este inútil… debería volver a Perú con una estampilla en el ort… «, se escucha en la grabación filtrada. En la misma conversación, el funcionario intenta justificar la falla operativa señalando que «hace 20 años que no se cambia el aparato» y que el servicio técnico debe trasladarse desde Paraná.

La respuesta del Dr. Mesones Guerrero

Tras la viralización de la grabación y la presentación de la denuncia correspondiente, el Dr. Manuel Mesones Guerrero hizo oír su voz para repudiar las agresiones recibidas y poner en valor el historial de su familia en la localidad.

El profesional recordó con orgullo la figura de su abuelo, el recordado médico ginecólogo y obstetra Alfredo Mesones, oriundo de Perú, quien dedicó su vida entera a la atención médica en el Hospital Santa Rosa y al desarrollo comunitario de Chajarí cuando la ciudad contaba con apenas unos pocos miles de habitantes.

Asimismo, Mesones Guerrero remarcó su propio compromiso con la salud pública local, destacando que ha trabajado ad honorem en el Hospital Santa Rosa y en salas de primeros auxilios del municipio brindando atención en cirugía y prótesis maxilofaciales.

Repudio generalizado

El hecho genera un profundo rechazo entre profesionales de la salud y la comunidad chajariense, y hasta incluso dirigente políticos quienes remarcan la gravedad de que expresiones de discriminación, odio y xenofobia provengan justamente de quien conduce una institución de salud pública.

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