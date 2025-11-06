7PAGINAS

Miércoles 5 de noviembre de 2025
Denuncian al dirigente Javier Orduna por violencia de género y de pretender destituir al presidente del PJ de Concordia

Un nuevo escándalo sacude al ámbito político concordiense. El joven referente del peronismo local, Javier Orduna, fue denunciado por violencia de género por la vicepresidenta del Partido Justicialista de Concordia, Yanina Barbona, quien aseguró haber sido víctima de ataques verbales e intimidaciones por parte del dirigente.
Redacción 7Paginas

La denuncia fue radicada el 27 de octubre de 2025 ante la Policía de Entre Ríos, donde Barbona relató haber sufrido reiterados episodios de maltrato verbal. Según consta en el expediente, el hecho más grave ocurrió el pasado 7 de octubre, durante una reunión entre el Comando Electoral y la agrupación PAR, espacio al que pertenece Orduna.

En esa oportunidad, el abogado habría intentado —siempre según la denuncia— destituir al presidente del partido, Facundo Ruiz Díaz, y adueñarse de las llaves del local partidario. En medio de una fuerte discusión, Barbona sostiene que Orduna la amenazó con escracharla públicamente en redes sociales, lo que generó un tenso cruce verbal entre ambos.

Conflictos internos en el PJ de Concordia

Más allá de la denuncia judicial, el caso dejó al descubierto profundos conflictos internos en el peronismo concordiense. Orduna, además de su rol como dirigente, es el apoderado legal del Partido Justicialista, lo que, según fuentes partidarias, agrava la situación política puertas adentro.

La denunciante señaló que tras aquel encuentro continuaron las discusiones en el marco de la militancia electoral, especialmente por la distribución de cartelería y materiales de campaña, donde volvió a recibir mensajes insultantes y descalificadores de parte de Orduna.

“No quiero que se me acerque ni ser molestada”

En su presentación, Barbona manifestó sentirse atacada por su condición de mujer y aseguró que la situación afectó su salud, ya que atraviesa problemas médicos preexistentes. Solicitó además a la Justicia que se impongan medidas de restricción de acercamiento para evitar nuevos episodios de hostigamiento.

“No quiero que se me acerque ni ser molestada”, expresó Barbona en su declaración.

 