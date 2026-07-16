Denuncian presuntas irregularidades en los aportes previsionales del intendente de Estancia Grande y piden una auditoría de la Caja de Jubilaciones

En medio de la polémica por la reciente reforma previsional aprobada con media sanción en el Senado entrerriano, una denuncia presentada ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos puso el foco sobre el sistema de aportes de los funcionarios públicos y abrió un nuevo frente de discusión sobre el financiamiento del organismo previsional.

El exintendente de Estancia Grande, Daniel Esteban Lladós, presentó una denuncia formal contra la actual gestión municipal encabezada por Pablo Goldín, al sostener que el municipio aplica un esquema salarial que excluiría de los aportes previsionales un adicional superior a los 5 millones de pesos mensuales, situación que —según afirma— perjudica la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.

La presentación fue realizada el 18 de mayo de 2026 ante el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, con el patrocinio del abogado Matías E. J. Lladós, solicitando que el organismo realice una auditoría de oficio y determine si existe una deuda previsional por aportes no efectuados.

Un adicional que representa más del 70% del sueldo

El eje de la denuncia está centrado en la Ordenanza Municipal Nº 332/24, mediante la cual el Concejo Deliberante de Estancia Grande creó la denominada «Asignación por Representación Jerárquica».

Según sostiene el denunciante, aunque la ordenanza define ese adicional como «no remunerativo y no permanente», en los hechos se percibe de manera habitual y permanente, por lo que debería integrar la base sobre la cual se calculan los aportes previsionales.

Como respaldo de su planteo, Lladós incorporó una planilla oficial de haberes del intendente Pablo Goldín, obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública, correspondiente al período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

De acuerdo con la liquidación de febrero de este año, el ingreso bruto del jefe comunal estaría conformado por:

Sueldo básico más antigüedad: $1.999.018,60.

Adicional por Representación Jerárquica: $5.031.488.

Total bruto mensual: $7.031.506,60.

Según la denuncia, ese adicional representa aproximadamente el 71,5% del salario total del intendente.

«Sobre más de cinco millones el aporte previsional sería cero»

En su presentación, Lladós sostiene que tanto los descuentos jubilatorios como los aportes a la obra social se calculan únicamente sobre el sueldo básico y la antigüedad, dejando fuera el adicional creado por la ordenanza.

«Sobre los más de cinco millones de pesos que el intendente percibe de forma habitual y permanente, el aporte previsional es de cero pesos», afirma el escrito presentado ante la Caja.

El exintendente considera que esa situación no solo reduce los ingresos del sistema previsional, sino que además repercute sobre el cálculo de los futuros haberes jubilatorios.

Cuestionamientos al sistema

En la denuncia también se plantea que debe aplicarse el principio jurídico de primacía de la realidad, entendiendo que un concepto abonado de manera permanente no pierde su carácter remunerativo por la denominación que le otorgue una ordenanza municipal.

En ese marco, Lladós sostiene que la Ordenanza Nº 332/24 sería inconstitucional e inaplicable a los fines previsionales.

Además, advierte que, si este mecanismo fuera avalado por la Caja de Jubilaciones, cualquier municipio podría crear adicionales formalmente no remunerativos para disminuir la base de aportes, afectando la recaudación del sistema previsional provincial.

Pedido de auditoría y advertencia de denuncia penal

La presentación solicita que la Caja de Jubilaciones realice una auditoría sobre las liquidaciones salariales de la Municipalidad de Estancia Grande y determine si existe una deuda por aportes y contribuciones previsionales no ingresados.

Asimismo, el exintendente advirtió que, si el organismo no adopta medidas dentro del plazo de diez días hábiles, impulsará una denuncia penal contra funcionarios municipales y también contra las autoridades de la Caja que eventualmente omitan intervenir.

Según expresó en el escrito, la advertencia alcanza tanto al intendente Pablo Goldín como a integrantes del Directorio del organismo previsional.

La denuncia se conoce en pleno debate por la reforma previsional

La presentación adquiere especial relevancia porque se produce en momentos en que el Gobierno de Rogelio Frigerio impulsa una profunda reforma del sistema jubilatorio provincial, cuyo principal fundamento ha sido el déficit de la Caja de Jubilaciones.

En ese contexto, la denuncia sostiene que parte del desequilibrio financiero también podría estar vinculado a la falta de controles sobre los aportes previsionales de funcionarios públicos, una cuestión que ahora deberá analizar el organismo provincial si decide avanzar con la auditoría solicitada.

Hasta el momento, no trascendió una respuesta oficial por parte de la Municipalidad de Estancia Grande ni de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos respecto de la denuncia presentada.

Con información de Diario Junio

Redaccion de 7Paginas