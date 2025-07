Denuncian que el Gobierno avanza con la destrucción del INTA: temen despidos masivos y cierre de agencias en todo el país

El Secretariado Nacional de APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció este lunes que el Gobierno Nacional tiene listo un decreto que significaría, en los hechos, “la destrucción del INTA tal como lo conocemos”. El texto ya se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica y podría ser publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas, según adelantaron desde el gremio.

«Milei quiere destruir uno de los organismos más prestigiosos del país y del mundo», advirtieron desde APINTA en un comunicado donde señalan que el decreto implicaría un profundo golpe institucional. Entre los cambios propuestos, se destaca la eliminación del Consejo Directivo Nacional y de todos los Consejos Regionales y de Investigación que históricamente garantizaron el funcionamiento federal, plural y transparente del organismo.

“Desaparece el control social que durante 69 años garantizó excelencia técnica y participación. Todo el poder quedará concentrado en un presidente designado por el Ejecutivo Nacional, sin instancias de consulta ni representación territorial”, explicaron.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es el cierre de las 299 agencias de extensión rural distribuidas en todo el país, un componente fundamental en el vínculo entre el INTA y los productores rurales, las comunidades y los gobiernos locales. Esta medida afectaría directamente a miles de pequeños y medianos productores del interior profundo, que dependen del asesoramiento técnico y la transferencia de conocimientos para mejorar su producción.

La reestructuración también contemplaría la “disponibilidad” de 1.500 trabajadores y trabajadoras del organismo, lo que en la práctica se traduciría en despidos masivos encubiertos y una pérdida de recursos humanos altamente calificados.

Desde APINTA alertan que el verdadero trasfondo de esta avanzada sería facilitar la venta de activos del INTA, considerado uno de los patrimonios científico-tecnológicos más valiosos del país. “Es un vaciamiento planificado que apunta a desmantelar la ciencia pública, el desarrollo soberano y el modelo productivo nacional”, sentenciaron.

La Asociación ya puso en marcha una serie de acciones jurídicas y políticas para impedir la implementación del decreto, entre ellas el pedido de apoyo a gobernadores, legisladores, universidades, organizaciones del agro y del ámbito científico.

“La lucha recién comienza. No vamos a entregar el INTA. No vamos a entregar la ciencia pública al ajuste y la especulación. Mucha fuerza. No bajemos los brazos”, concluye el comunicado gremial, que también convoca a trabajadores y a toda la sociedad a mantenerse en estado de alerta y movilización.

El conflicto promete escalar en los próximos días, en defensa de un organismo que es sinónimo de innovación, soberanía tecnológica y desarrollo rural en todo el territorio nacional.

Con información de Ivana Maldonado

Redaccion de 7Paginas