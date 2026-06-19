Denuncian torturas, persecución y violencia policial: una familia de Concordia asegura vivir “un calvario” desde hace ocho meses

La denuncia fue realizada por integrantes de la familia Pelandino, quienes sostienen que todo comenzó cuando efectivos policiales detuvieron a un joven del grupo familiar durante un operativo que, según aseguran, estuvo basado en una confusión de identidad.

De acuerdo al relato de sus familiares, los uniformados habrían confundido al joven con otra persona que era buscada por una causa anterior y, posteriormente, intentaron justificar el procedimiento mediante acusaciones que consideran falsas.

“Se equivocaron de persona y después quisieron sostener ese error con causas injustas y mentirosas. A mi hermano lo torturaron, lo golpearon y le destruyeron la vida”, denunció Guilliana Pelandino en diálogo con 7Paginas.

Acusan torturas y armado de causas

La joven afirmó que durante la detención su hermano sufrió graves agresiones físicas. Según relató, fue golpeado, le doblaron los dedos y quedó con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

“Tenemos fotos, videos y pruebas de todo lo que pasó. Lo desfiguraron y además obligaron a vecinos a firmar declaraciones que no eran ciertas”, aseguró.

La familia sostiene que actualmente existe una causa judicial en trámite vinculada a aquellos hechos y que continúan esperando avances en la investigación.

Un nuevo episodio de violencia

Según denunciaron, el último episodio ocurrió el pasado fin de semana durante un procedimiento policial realizado a pocos metros de su vivienda.

De acuerdo a su versión, efectivos de la fuerza ingresaron a una casa vecina donde procedieron a detener a un joven que regresaba de comprar pan. En medio del operativo, afirman que hubo golpes contra varios integrantes de esa familia y contra menores de edad.

En ese contexto, una hermana de 15 años de la joven Guilliana, quien padece epilepsia y una discapacidad, habría sido golpeada por un efectivo policial cuando intentaba registrar la situación con su teléfono celular.

“Le pegaron una trompada en la cara. Después recibió patadas y gas pimienta. Ella tiene problemas de salud y un golpe mal dado podría haber tenido consecuencias gravísimas”, relató Guilliana.

La madre terminó detenida

Durante los incidentes también fue detenida Andrea Almada, madre de los jóvenes, quien aseguró que intervino para defender a sus hijas.

Según relató la mujer a 7Paginas, varios policías la redujeron en el suelo, la rociaron con gas pimienta y posteriormente la trasladaron detenida.

“Nunca tuve antecedentes ni una causa. Salí a defender a mis hijas porque las estaban golpeando. Estuve detenida dos días y sentí que nadie nos escuchaba y mucho menos protege”, expresó.

La familia cuestiona además las acusaciones que motivaron la detención y asegura que las imputaciones formuladas por la Policía no se corresponden con lo ocurrido.

“Vivimos con miedo”

Tanto Guilliana como su madre afirmaron que desde el procedimiento realizado en octubre viven bajo una constante situación de temor y que recurrieron a esta nota con 7Paginas, para que las autoridades judiciales como de la plana mayor de la policia conozcan de esta situacion que realizan algunos efectivos de la policia de Entre Rios.

Según sostienen, efectivos policiales suelen pasar frente a la vivienda familiar, realizar comentarios intimidatorios y provocar situaciones de tensión.

“Tenemos miedo de que lastimen a mi hermano, a mi mamá o a cualquiera de nosotros. Vivimos pendientes de cada moto o patrullero que pasa. Ya no sabemos lo que es vivir tranquilos, por eso que si nos pasa algo, hemos responsable a la policía”, expresó Almada.

Redacción de 7Paginas