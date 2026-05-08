Denunciaron el grave perjuicio que generan los pagos “en negro” al OSER y a la Caja de Jubilaciones

La iniciativa se concretó en la ciudad de Paraná y estuvo encabezada por jubilados y empleados en actividad provenientes de Concordia, Paraná y otras localidades de la provincia, acompañados por dirigentes gremiales y referentes sociales.

El reclamo fue dirigido al gobernador Rogelio Frigerio y a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de que se eliminen las sumas no remunerativas, comúnmente conocidas como “salarios en negro”, por considerar que vulneran lo establecido en el artículo 82 inciso b) de la Constitución Provincial.

Según expresaron los firmantes, este tipo de incrementos salariales afecta tanto a los trabajadores activos como a los jubilados, ya que disminuye los aportes y contribuciones al sistema previsional. En consecuencia, advirtieron que se debilita el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y se compromete su sostenibilidad a largo plazo.

Durante la jornada, los manifestantes resumieron su postura con una consigna contundente: “Salvar la Caja no es ajustar a los jubilados: es terminar con el pago en negro”.

Los participantes señalaron además que el reclamo apunta a garantizar salarios plenamente remunerativos y registrados, de manera de fortalecer los recursos genuinos tanto de la Caja de Jubilaciones como del OSER (ex IOSPER).

Finalmente, advirtieron que, en caso de no obtener respuestas concretas por parte del Estado provincial, avanzarán con acciones judiciales. La presentación cuenta con el patrocinio del abogado Mariano Giampaolo, quien acompañará las medidas legales que pudieran impulsarse en defensa de los derechos de trabajadores y jubilados.