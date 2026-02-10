Departamento Concordia: una mujer vivió momentos de terror, estuvo atada todo el fin de semana y logró escapar

El episodio se conoció en la noche de este lunes, cuando personal de la Comisaría Colonia Yeruá intervino en un hecho ocurrido en Yuquerí Chico, a unos 700 metros al suroeste de la Escuela N.º 18, en la jurisdicción de Estancia Grande.

Según consta en la denuncia, la víctima habría permanecido cautiva desde el sábado alrededor de las 22 horas hasta el momento de su huida. Durante ese período, el agresor la mantuvo atada, le suministró únicamente agua y le propinó golpes de manera reiterada.

Tras lograr escapar y refugiarse en una vivienda vecina, la situación se tornó aún más violenta cuando el agresor salió tras ella portando un arma blanca (cuchillo), con la cual lesionó a dos personas. Además, rociò la vivienda con combustible (nafta) y profirió amenazas de incendiar el lugar y quitarse la vida, generando momentos de extrema tensión.

En el operativo intervinieron móviles policiales N.º 396 de la Comisaría Frigorífico, N.º 355 de la Comisaría Colonia Yeruá y N.º 1343 de Calabacilla. Durante el procedimiento, el masculino amenazó al personal policial con el cuchillo y reiteró sus amenazas de atentar contra su vida, por lo que fue necesario utilizar la fuerza mínima indispensable para lograr su reducción.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Espinosa, se ordenó la aprehensión del agresor y el secuestro del arma blanca utilizada en el hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, mientras que la víctima recibió asistencia y contención por parte de los organismos correspondientes.

Con informacion de la policia de Concordia

Redaccion de 7Paginas