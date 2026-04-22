Deportes: la secretaría trabajó en Concordia

De a poco, dirigentes de los clubes de Concordia se fueron acercando para sacar sus dudas e interiorizarse sobre los Programas y Beneficios que provee la Secretaría de Deportes, además de darse la charla lógica sobre la problemática que presentan las instituciones.

En un alto del trabajo, charlamos con la Subsecretaria de Deportes de Concordia, Lic. Ivana Pérez, con el Secretario Provincial Sebastián Uranga y con el Director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

La Licenciada Ivana Pérez dijo: “Acá estamos recibiendo a toda la Secretaría de Deportes quienes vinieron de todas las áreas para informar a los clubes y a todas las instituciones todos los programas y beneficios que van a tener durante todo el año”. Respecto a la convocatoria que se realizó, dijo: “ha sido muy buena y ya hay gente que está pasando por todas las mesas para exponer su problema hacer preguntas. Hasta las 5 de la tarde se está hoy, y por ello esperamos a todos los clubes que vengan a sacarse dudas e informarse de todo lo que tenemos para ellos”, concluyó.

Por su parte, el Secretario de Deportes, Sebastián Uranga, expresó que “La idea es estar en todos los lugares posibles. Por la Secretaría de Deportes pasan muchas cosas. Aquí estamos con programas y beneficios para clubes, instituciones y demás, como instituciones federadas y municipios que se pueden sumar a ellas. Pero hay un problema que es bastante general que es lo comunicacional. Que con la comunicación nuestra sola no alcanza, que con la del gobierno solo tampoco, que lo que nos ayudan los legisladores no alcanza, que los municipios también hacen su tarea y no alcanza. Entonces dijimos que quedándonos en Paraná solamente no vamos a hacer nada, y estamos saliendo al interior de la provincia. Y las cosas que pueden encontrar aquí son my variadas, desde herramientas tan importantes como el Mecenazgo pasando por muchísimos beneficios que, como decimos nosotros, el baja la carga a los clubes, como descuentos de luz, Seguro, acuerdos con privados como con el Banco Macro para cuentas gratuitas para los clubes o descuentos en pasajes para toda la comunidad deportiva, que incluye árbitros, jugadores y demás. También el acuerdo de toda la comunidad deportiva con el acuerdo con Flechabus para la compra de pasajes. Muchos temas que tenemos aquí para estar cerca de los clubes y que se arrimen a preguntar”.

Respecto a la realidad de los clubes, Uranga tomó aire y expresó: “Las realidades son variadas. Aquí mismo en Concordia hay clubes que están de una forma y otros de otra. Hablar de clubes es sinónimo de esfuerzo, de imaginación, de amor, de luchar, porque la situación de pertenencia que tiene la gente con sus clubes es enorme. La tarea nuestra y lo que tenemos que entender es tratar de alivianarles la carga, tratar de ver cómo ayudarles en su desenvolvimiento. Y la verdad que estamos teniendo muy buen ida y vuelta con ellos. Y ahora estamos esperando que se termine de reglamentar la Ley de Mecenazgo, que sin duda es un antes y un después en la generación de recursos que tiene el deporte entrerriano.”.

También Uranga tuvo tiempo para hablar del deporte en sí, de los talentos que surgen y demás: “Yo siempre hablo de un ejemplo, porque a veces se dice «es pura cáscara y le falta contenido». Y a muchas cosas le decimos lo mismo. Y en el deporte entrerriano nos encontramos con lo contrario, porque tiene contenido y por ahí no vemos tanta cáscara con el tema de los recursos económicos, y hay problemas de estructura. Hay mucho problema con ello en la provincia. Pero no tengo duda que con el amor que tiene el entrerriano por el deporte, con buenos programas, cuidando cada centavo, como dice el Gobernador y que cada peso o centavo vaya donde tiene que ir, y demás, vamos a poder empezar un camino de crecimiento en eso, a ese contenido que tenemos, que esa cantidad de personas que no solamente practica deporte, sino que le gusta y que lo entiende, poder darle todo un contexto como para dar el salto de calidad que yo creo que en uno años más se va a poder ver”, concluyó.

Por último, el Director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, también dijo sus palabras: “Siempre es un gusto venir a Concordia, ya que nos atienden muy bien como en toda la provincia. Nosotros constantemente estamos recorriendo la provincia. Hoy estamos en Concordia, mañana en Gualeguay, el jueves en La Paz y Feliciano.Y la idea es, como decía el Secretario, acercar la Secretaría y sus programas a los clubes. Sabemos que hoy las distancias son muy importantes en lo económico para los clubes. Entonces venimos nosotros, que se acerquen los clubes, les brindamos todos los programas , los beneficios, las herramientas. Y lo aprovechan muy bien esos clubes porque nosotros tenemos una base de datos muy importante de todos los clubes con los beneficios y te diría que hay un gran porcentaje que están utilizando, por ejemplo, el Seguro Deportivo Gratuito del IAPSER, y es un ayuda importante para los clubes porque tanto en los entrenamientos como en las competencias estos chicos están asegurados y es una herramienta fundamental.

Y después hay muchos clubes en Concordia también que tienen el beneficio de la reducción en la tarifa eléctrica, que también es fundamental. Sabemos que el costo de la tarifa es muy elevado para toda la provincia, y hasta te diría a nivel país, y nosotros contamos con un beneficio muy importante para que ellos puedan alivianar su carga en ese sentido.

La relación nuestra con los clubes es siempre fluida y constante. Tenemos teléfono abierto las 24 horas y la relación es muy buena. Ahora el martes 28 hacemos una reunión en Basavilbaso con todos los directores y referentes, y funcionarios deportivos municipales donde vamos a empezar a hablar sobre los Juegos Entrerrianos y los demás Juegos para comenzar a trabajar y explicar las fechas, los deportes y todo lo que conlleva esa actividad, por lo que el trabajo es constante. Así que te reitero lo felices y contentos de estar hoy aquí”, finalizó.