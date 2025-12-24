Derecho a réplica: Domínguez defendió su accionar político y reclamó mayor transparencia al intendente de Feliciano

El pronunciamiento de la legisladora se produjo luego de que el PJ de Feliciano enviara una nota al presidente del partido, José Cáceres, solicitando su expulsión por considerar que “traicionó” al peronismo. En el escrito, el consejo partidario fundamentó el pedido en “los numerosos reclamos de miembros, militantes y dirigentes”, quienes expresaron “profunda indignación y absoluto repudio” al comportamiento político de la senadora.

En ese mismo documento se sostuvo que el accionar de Domínguez “representa una traición abierta a la doctrina del movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”.

Ante estas acusaciones, la senadora respondió en tono crítico y planteó lo que definió como un derecho a réplica. “Mi compromiso con Feliciano no se mide en comunicados ni en operaciones internas, se mide en gestión y resultados. No acepto que se intente disciplinar con agravios a quien trabaja y da la cara. Eso no califica ni como debate político: es oportunismo”, afirmó en el escrito al que tuvo acceso 7Paginas.

Domínguez mantiene desde hace tiempo una relación conflictiva con el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, enfrentamiento que se profundizó a mediados de 2025 cuando la legisladora decidió apartarse del bloque opositor en la Cámara de Senadores y conformar el monobloque Peronismo Federal. Ese movimiento alteró el equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta, donde la oposición perdió la mayoría y quedó con ocho senadores, al igual que el oficialismo de Juntos.

En defensa de su gestión, Domínguez enumeró una serie de acciones concretas desarrolladas en el departamento. “Mientras algunos hacen ruido, yo gestiono. Salud, educación, instituciones, caminos rurales y fortalecimiento de las juntas de gobierno tienen hechos, montos y resultados claros. Becas para más de 300 estudiantes, más de 40 millones de pesos para clubes y comparsas, cerca de 950 millones para caminos rurales y avances históricos en jerarquización institucional. La histórica obra del quirófano del hospital. Todo para Feliciano, todo comprobable y a la vista”, sostuvo.

También se refirió a su rol legislativo y marcó diferencias con la conducción partidaria. “En la Cámara de Senadores no practico obediencia ciega. Acompaño lo que beneficia a Feliciano y marco límites cuando hace falta. La lealtad no es sumisión: es defender a la gente, incluso cuando incomoda”, expresó.

En ese contexto, la senadora apuntó directamente contra el Ejecutivo municipal y reclamó rendición de cuentas. “Exijo transparencia al Municipio de Feliciano. Que expliquen cuánto se gasta en pauta oficial, cuánto se invierte realmente en salud, educación y desarrollo social, y qué obras están efectivamente terminadas. Gobernar sin rendir cuentas no es gestión, es relato”, disparó.

Finalmente, Domínguez ratificó su posición política y aseguró que continuará trabajando en la misma línea. “No me corrí ni un centímetro de mis ideas ni del mandato que me dio el pueblo. Voy a seguir trabajando por Feliciano, con hechos y sin pedir permiso. El resto es palabrerío”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas