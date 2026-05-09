Derecho a réplica: El Pastor Hugo Ozuna respondió a los concejales y exigió que «miren el plato vacío de la gente»

Tras las repercusiones generadas en la reciente sesión del Concejo Deliberante, donde una asociación civil presentó un pedido de acciones concretas ante la realidad social, el Pastor Hugo Daniel Ozuna decidió romper el silencio. En carácter personal y como ciudadano, hizo uso de su derecho a réplica para responder a las interpretaciones de los ediles, a quienes acusó de buscar «fantasmas ideológicos» en lugar de soluciones.

«No busquen fantasmas ideológicos»

En el inicio de su descargo enviado a la redacción de 7Paginas, Ozuna sugirió a los concejales mayor objetividad: «Que no les nuble la razón los sueldos millonarios que los ciudadanos empobrecidos les pagan para que trabajen en pos de solucionarles sus miserias», disparó el pastor. Asimismo, aclaró que los pedidos de acción social no son nuevos ni partidarios, ya que notas similares se han presentado tanto en esta gestión como en las anteriores.

«Les ruego sean representantes de todo el pueblo, no solo de un sector partidario. Les pido por favor, empiecen a mirar el plato vacío de la gente», expresó con dureza.

El reclamo por los empleados municipales y el trabajo pastoral

Ozuna aprovechó la oportunidad para visibilizar la situación de los trabajadores de la comuna, señalando una «condición crítica» que, según percibe, los concejales desconocen: «Muchos están endeudadísimos para poder dar de comer a sus familias, afectados en su salud, depresivos, con sueldos que están sideralmente distantes a los de ustedes».

Por otro lado, defendió la labor de las iglesias y los pastores, destacando que el trabajo social se sostiene, en gran medida, con recursos propios y de los fieles: «Es un esfuerzo que dudo que ustedes puedan llegar a entender», sentenció.

Pedido de disculpas públicas

Hacia el final de su declaración, el Pastor Ozuna consideró que corresponde un pedido de disculpas públicas por parte de los legisladores locales, alegando que se agredió gratuitamente la investidura pastoral y la trayectoria de una institución comprometida con los sectores más vulnerables.

«Si la verdad les molesta, el problema no es quien la dice, sino quienes, teniendo el poder para cambiarla, prefieren ofenderse para no hacerse cargo», concluyó el referente social, reafirmando su compromiso con el sector «más lastimado y sufriente» de la sociedad.