“Derechos en foco”: convocan a estatales entrerrianos a reflejar su tarea cotidiana a través de la fotografía

Bajo el lema “Donde hay trabajo, hay una lucha por mostrar”, esta iniciativa –que es impulsada por la Secretaría de Cultura del Sindicato– apunta a generar un espacio de participación, expresión y reflexión desde la mirada de los propios trabajadores, poniendo el foco en los derechos laborales y el compromiso cotidiano.

La Secretaria de Cultura de UPCN, Noelia Bertín, señaló que “muchas veces el trabajo cotidiano pasa desapercibido y esta propuesta busca justamente poner en valor esas historias, esos espacios y las personas que sostienen todos los días el funcionamiento del Estado”.

Además, destacó que “la fotografía también puede ser una herramienta para mostrar realidades, construir memoria y expresar lo que muchas veces no se dice con palabras”.

En ese sentido, Bertín remarcó que “cualquier compañero o compañera puede participar tomando fotografías con su celular, no hace falta tener conocimientos técnicos ni contar con cámaras o equipos profesionales. Lo importante es la mirada, la historia y lo que cada imagen quiere transmitir sobre el trabajo cotidiano”.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de junio y el concurso contará con premios y menciones especiales.

Las bases y condiciones pueden consultarse a través del código QR disponible en la convocatoria o escribiendo al correo culturaupcner@gmail.com.