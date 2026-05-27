7PAGINAS

Martes 26 de mayo de 2026
Facebook Instagram
Menú

“Derechos en foco”: convocan a estatales entrerrianos a reflejar su tarea cotidiana a través de la fotografía

UPCN Entre Ríos lanzó el concurso participativo de fotografía “Derechos en foco”, una propuesta abierta a trabajadores estatales de toda la provincia que busca visibilizar su tarea cotidiana y las realidades que atraviesan las distintas áreas del Estado.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bajo el lema “Donde hay trabajo, hay una lucha por mostrar”, esta iniciativa –que es impulsada por la Secretaría de Cultura del Sindicato– apunta a generar un espacio de participación, expresión y reflexión desde la mirada de los propios trabajadores, poniendo el foco en los derechos laborales y el compromiso cotidiano.

La Secretaria de Cultura de UPCN, Noelia Bertín, señaló que “muchas veces el trabajo cotidiano pasa desapercibido y esta propuesta busca justamente poner en valor esas historias, esos espacios y las personas que sostienen todos los días el funcionamiento del Estado”.

Además, destacó que “la fotografía también puede ser una herramienta para mostrar realidades, construir memoria y expresar lo que muchas veces no se dice con palabras”.

En ese sentido, Bertín remarcó que “cualquier compañero o compañera puede participar tomando fotografías con su celular, no hace falta tener conocimientos técnicos ni contar con cámaras o equipos profesionales. Lo importante es la mirada, la historia y lo que cada imagen quiere transmitir sobre el trabajo cotidiano”.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de junio y el concurso contará con premios y menciones especiales.

Las bases y condiciones pueden consultarse a través del código QR disponible en la convocatoria o escribiendo al correo culturaupcner@gmail.com.