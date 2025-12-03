Desafío Tatutí: unirán San Jaime y Chajarí en bicicleta

De esta manera se estará llevando nuevamente este desafío que une ambas localidades y que se repite cada año desde el 2017, convocando a ciclistas de toda la región. El mismo contará nuevamente con dos distancias, una larga de 60km que partirá a las 7:30 horas desde el Polideportivo San Jaime de la Frontera y otra promocional de 30km que sale desde el Puesto Policial Tatutí en el mismo horario, ambas con llegada al acceso de Ruta Nº 1 y Autovía 14, de nuestra ciudad de Chajarí. El recorrido se llevará a cabo por un circuito de ripio que une las dos ciudades, que consiste en caminos vecinales enmarcados sobre la Ruta Provincial Nº1, cruzando el Monte Nativo de las Cuchillas de Montiel.

Los corredores contarán con puestos de hidratación y de frutas en ambas distancias. Servicio de Ambulancia en ambas distancias. Control policial durante todo el recorrido. Habrá transportes de la organización acompañando durante todo el trayecto.

Se entregarán Medallas Finisher y habrá premiación del 1º al 5º puesto de la General en ambas distancias de 60km y de 30km, varones y mujeres; y del 1º al 3º puesto de cada Categoría. Las categorías de la distancia larga de varones y mujeres van desde los 16 años hasta 55 en adelante (varones) y de 56 en adelante (mujeres). La distancia corta es de 14 años hasta 60 en adelante para varones y mujeres.

La llegada será en la intersección de Ruta Nº1 y Autovía 14, donde los ciclistas serán recibidos con hidratación y frutas. Luego deberán concurrir al Complejo Termal «Daniel Tisocco» de Chajarí para la premiación y almuerzo.

Inscripciones

Las inscripciones para participar del Desafio Tatutí pueden efectuarse vía Online en www.encarrera.com.ar/tatuti, personalmente en la Dirección de Deportes Chajarí, Av. Siburu y las vías, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, teléfonos: 03456 424416/ 461614; o en la Dirección de Deportes de San Jaime, en Polideportivo ubicado sobre Ruta Nº1, teléfono 03458 412586. El domingo 7 de diciembre, mismo día de la carrera, podrán inscribirse desde las 6:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Jaime para los 60 km; o en el Puesto Policial Tatutí para los que corren los 30 km. Este día el precio de inscripción será con recargo.

El camión y colectivo que trasportará a los ciclistas chajarienses que larguen desde Tatutí saldrá del Complejo Termal a las 6:15 horas, por lo cual deberán efectuar inscripción y pago de manera anticipada. El costo de la inscripción es de $20.000 y de $25.000 con remera incluida, con un recargo de $5.000 el día de la carrera. Se puede abonar de manera presencial en las Direcciones de Deportes organizadoras (hasta el miércoles 3 de diciembre previo a la competencia), o por transferencia bancaria a las Municipalidades de Chajarí o de San Jaime de la Frontera. Los inscriptos deberán presentar certificado de aptitud física y firmar obligatoriamente deslinde de responsabilidad para participar de la carrera.