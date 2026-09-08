Desagües pluviales: una obra permitirá encauzar el agua proveniente de 30 manzanas en la zona este de Concordia

La Municipalidad de Concordia continúa avanzando con las obras de desagües pluviales en la zona este de la ciudad, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Los trabajos se concentran actualmente sobre calle 6 de Caballería, entre Rocamora y Monseñor D’Andrea, un sector que comprende a los barrios Parque Río Uruguay y El Arenal y que presenta importantes inconvenientes durante los períodos de lluvias intensas.

La intervención contempla la ejecución de entubamiento pluvial y cordón cuneta, con el objetivo de mejorar el drenaje del sector, ordenar la infraestructura barrial y favorecer las condiciones de transitabilidad para los vecinos.

El intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, recorrió el lugar y destacó la importancia de los trabajos que se están realizando.

“Es una gran obra de ingeniería la que se está llevando adelante porque en este lugar convergen pluviales vinculados al arroyo El Duraznal y que provienen de 30 manzanas, por lo tanto resulta fundamental esta intervención para reducir el impacto que esto provoca”, explicó Azcué.

Construirán una alcantarilla

Como parte de la intervención, próximamente se ejecutará también una alcantarilla en el sector, que tendrá como finalidad captar los caudales y favorecer el escurrimiento del agua cuando se registren condiciones climáticas desfavorables.

La obra busca dar respuesta a una problemática que afecta especialmente a este sector de la ciudad cada vez que se producen precipitaciones importantes, debido a la cantidad de agua que converge desde las distintas manzanas.

En este sentido, el intendente remarcó que la culminación de los trabajos permitirá modificar sustancialmente las condiciones actuales.

“Una vez que estén finalizados los trabajos de cordón cuneta, los desagües pluviales y la alcantarilla, este sector va a cambiar considerablemente, trayendo tranquilidad a los vecinos y mejorando sustancialmente la transitabilidad del lugar que, por su ubicación, se ve severamente afectado cada vez que tenemos lluvias importantes en Concordia”, afirmó.

Desde el municipio señalaron que la intervención forma parte de las obras de infraestructura destinadas a mejorar el sistema de drenaje urbano y reducir los efectos de las precipitaciones intensas, especialmente en sectores donde el escurrimiento natural concentra grandes volúmenes de agua.