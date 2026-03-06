Desarmaron una casilla utilizada para la venta de droga en un asentamiento de Concordia

La intervención se realizó tras presentaciones efectuadas por residentes de los barrios Islas Malvinas y Camba Pasó en la Comisaría Octava, quienes manifestaron su preocupación por la presencia de estructuras precarias utilizadas presuntamente como “aguantaderos” para la comercialización de drogas al menudeo.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el operativo tuvo como objetivo desarticular la venta ilegal de terrenos municipales y el funcionamiento de búnkeres de droga, que eran utilizados de manera rotativa para evitar ser detectados por las autoridades.

Durante el procedimiento se procedió al desarme de varias construcciones de madera instaladas en terrenos fiscales, además de la desarticulación de loteos ilegales en ese sector. En el lugar también fueron identificadas varias personas, muchas de las cuales no serían residentes de la zona y algunas provenientes del norte del país.

El operativo contó con la participación de personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, junto a trabajadores municipales, en una acción coordinada que busca frenar la proliferación de kioscos de venta de droga y mejorar la seguridad en el sector.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones se realizan a partir de las denuncias y el compromiso de los vecinos, y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre la Policía y el municipio para combatir el narcomenudeo en la ciudad.