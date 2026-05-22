Desarrollo local: la conferencia “Municipios que impulsan emprendedores” reunió a los actores productivos de Concordia

Con el objetivo firme de robustecer el entramado productivo de la ciudad, la Municipalidad de Concordia fue sede de la conferencia “Innovación, desarrollo local y trabajo conjunto para fortalecer el ecosistema emprendedor”. La propuesta, coordinada a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, sirvió como un espacio de vinculación clave para debatir estrategias que dinamicen la economía social en la región.

El encuentro se desarrolló en el marco del “Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario” que lleva adelante la gestión local, el cual busca apuntalar el crecimiento integral de Concordia mediante políticas de inclusión, formación técnica y generación de oportunidades genuinas para los vecinos.

La jornada contó con un marco masivo de público integrado por emprendedores locales, miembros de cooperativas, referentes de pymes, estudiantes universitarios, representantes de asociaciones civiles y vecinos interesados en las nuevas metodologías de desarrollo.

El modelo misionero como eje de inspiración

La disertación principal estuvo a cargo del intendente de la localidad de Leandro N. Alem (Misiones), Dr. Matías Sebely, quien estuvo acompañado por el director de la Escuela Municipal de Negocios y Emprendedurismo de dicha ciudad (EMNEA), Henry Schwertner.

Sebely expuso sobre sus experiencias de gestión orientadas a la innovación pública y el valor estratégico que tiene el trabajo articulado entre diferentes comunas. El punto central de su presentación fue el funcionamiento de la EMNEA, una plataforma educativa que acompaña el nacimiento y la aceleración de proyectos comerciales.

“El gran objetivo es pasar de la idea a la acción. Para eso, es indispensable impulsar herramientas de capacitación que sean ágiles, modernas y basadas en la tecnología, aplicando estrategias disruptivas tanto para los emprendedores que recién están gestando su idea como para aquellos que ya se encuentran en pleno funcionamiento”, explicaron desde el equipo de la escuela de negocios.

Recorrida por la Feria de la Economía Social

Una vez concluida la parte teórica en el auditorio, el jefe comunal misionero se trasladó hacia la Feria de la Economía Social. Guiado por el jefe del departamento del área local, Miguel Parra, Sebely recorrió los diferentes puestos, conoció la variedad de la manufactura concordiense y dialogó de manera directa con los feriantes sobre los desafíos de comercialización vigentes.

Desde el municipio local ratificaron el compromiso de darle continuidad a estos espacios de formación: “Es fundamental promover herramientas que permitan fortalecer los proyectos productivos independientes, fomentar el asociativismo como bandera de trabajo y generar nuevas oportunidades reales de crecimiento para nuestra comunidad”.

Presencias

El evento técnico-político contó con el respaldo de las principales autoridades del gabinete de desarrollo. Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide; el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui; y la concejal Verónica del Boca, junto a diversos equipos técnicos municipales.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas