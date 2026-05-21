Desarrollo tecnológico en Concordia: la empresa Defymotion se incorporó al Registro Municipal de la Economía del Conocimiento

En el marco de las políticas públicas impulsadas para fortalecer el ecosistema local de innovación y desarrollo tecnológico, la empresa Defymotion formalizó su incorporación al Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento (REC). A partir de este hito, la firma local accederá a una serie de importantes beneficios fiscales y estratégicos otorgados por la Municipalidad de Concordia.

La normativa establece para la empresa la exención de las Tasas Comercial y General Inmobiliaria por un período de 5 años, con la posibilidad de prorrogarlo por un término igual. Asimismo, la firma podrá ingresar a los espacios municipales de innovación, tendrá prioridad en programas, convocatorias y licitaciones, y contará con participación activa en el Consejo Consultivo de la Economía del Conocimiento.

Respaldo del Estado a la inversión privada

Esta mañana, el intendente Francisco Azcué visitó la sede de la firma y recorrió las instalaciones junto a los directivos, oportunidad en la que destacó el crecimiento del sector tecnológico en la ciudad y el acompañamiento que se brinda desde la gestión local.

“Esta es una empresa que está creciendo día a día y hoy ingresa al Régimen Municipal. Es un orgullo para Concordia porque apuestan por la ciudad y esto es lo que necesitamos: que se invierta en la ciudad, se genere empleo genuino y, de nuestra parte, acompañar con las condiciones para que esto suceda”, enfatizó el jefe comunal.

Proyección local e internacional

Sebastián Coulleri, CEO de Defymotion, manifestó su satisfacción por haber logrado este reconocimiento a una labor de años en el sector: “Agradecemos a la Municipalidad. Dentro de los objetivos que nos hemos planteado está el seguir desarrollándonos en Concordia y potenciar una visión de crecimiento en otros países”.

En sintonía, el gerente técnico de la firma, Diego Fernández, recalcó el impacto incentivo que genera esta incorporación: “Es un reconocimiento muy grande que nos impulsa a crecer como empresa tecnológica, algo que hoy la realidad demanda. Estamos contentos de que desde nuestro lugar podamos llegar a distintas partes de Argentina y el mundo”.

Soluciones a medida para la producción regional

Los orígenes: Defymotion nació como una empresa especializada en la fabricación de robótica y equipos de automatización industrial.

El objetivo: Brindar soluciones personalizadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región.

El impacto: Sus desarrollos se adaptan a las necesidades específicas de cada firma, permitiendo aumentar la productividad y reducir considerablemente los costos operativos.

Un marco regulatorio para la innovación

El Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento (REC) fue creado mediante la Ordenanza N° 38.529/24. Se trata de una política pública centralizada en articular el trabajo entre el sector público, el privado y el académico, donde el Consejo Consultivo de la Economía del Conocimiento cumple un rol activo en el diseño de las herramientas de fomento.

Durante la actividad y recorrida oficial, acompañaron al intendente el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra; el director de Rentas, Fernando Marsicano; y la coordinadora del Consejo Consultivo, Ivonne Saleh.