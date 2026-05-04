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Lunes 4 de mayo de 2026
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Desarrollo turístico: CODESAL licita un punto gastronómico clave en las Termas del Ayuí

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande abrió el llamado para la concesión de un espacio estratégico en el complejo termal. La apertura de sobres será el próximo 18 de mayo.
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Redacción 7Paginas

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Con el objetivo de seguir potenciando la oferta de servicios en la zona del Lago de Salto Grande, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) anunció formalmente el llamado a licitación pública para la concesión del denominado «Punto Gastronómico 2», ubicado en el complejo Termas del Ayuí.

Según se dijo a 7Paginas, esta iniciativa forma parte del plan de acción impulsado por la Corporación y el Gobierno de Entre Ríos para fortalecer el desarrollo turístico regional, fomentando la llegada de nuevas inversiones y mejorando la experiencia de los visitantes que eligen uno de los destinos más emblemáticos de la provincia.

Detalles de la licitación

El proceso administrativo ya está en marcha y los interesados deben tener en cuenta las siguientes fechas y condiciones:

Apertura de sobres: Se llevará a cabo el lunes 18 de mayo de 2026, a las 10:00 horas, en las oficinas centrales de CODESAL.

Información y Pliegos: Las personas o empresas interesadas en participar pueden solicitar los pliegos de condiciones y realizar consultas adicionales a través del Área Contable del organismo.

Contacto: El correo electrónico oficial para este trámite es areacontablecodesal@entrerios.gov.ar.

Impulso al sector privado

Desde CODESAL destacaron que este tipo de llamados busca acompañar a los emprendimientos locales, brindando un marco de transparencia y legalidad para que el sector privado contribuya al crecimiento de la infraestructura del Perilago.

«Este llamado refuerza nuestro compromiso con el desarrollo turístico, buscando mejorar la calidad de los servicios y ofreciendo nuevas opciones para quienes disfrutan de nuestras termas y el entorno natural del lago», señalaron desde el organismo, invitando a la comunidad emprendedora a presentar sus propuestas para dinamizar la economía de la región.