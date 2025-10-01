Desarticulan peligrosa banda en Concordia: siete detenidos, armas y droga secuestradas

Según lo informado por la policía a 7Paginas, los procedimientos arrojaron resultados altamente positivos: siete personas fueron detenidas y se logró el secuestro de seis armas de fuego, municiones, droga y otros elementos vinculados a distintos delitos.

Entre lo incautado, la Policía informó el hallazgo de:

220 envoltorios de cocaína (reactivo positivo).

Envoltorios de marihuana.

Seis armas de fuego: una pistola calibre .22 largo, dos revólveres calibre .22, un revólver calibre .38 largo, dos armas de fabricación casera (tumberas).

Municiones de distintos calibres (13 calibre .22, 7 calibre 9mm, cartuchos calibre 16 y 14).

Tres balanzas de precisión.

Un motovehículo Motomel 110cc de color negro.

30 llaves de mano de distintos tamaños, denunciadas como sustraídas.

Los detenidos enfrentan cargos por tenencia ilegítima de arma de fuego y tenencia de estupefacientes.

Todos los procedimientos se realizaron bajo la supervisión de los fiscales Dra. Macarena Mondragón y Dr. José Arias, y con la autorización del juez de Garantías Francisco Ledesma.