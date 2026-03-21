Desbaratan kiosco de drogas en Concordia: detienen a un hombre

Según se informó a 7Paginas, los procedimientos se desarrollaron con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta y con autorización del Juzgado de Garantías N° 1.

Como resultado de los operativos, las autoridades secuestraron:

Ocho envoltorios de cocaína

Once envoltorios de marihuana

Dinero en efectivo por 627.900 pesos

Nueve teléfonos celulares

Elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas

Además, se concretó la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Las fuerzas de seguridad destacaron que la medida se enmarca en un plan de acción para combatir el narcotráfico y la comercialización de drogas en los barrios de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad de los vecinos.