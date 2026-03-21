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Sábado 21 de marzo de 2026
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Desbaratan kiosco de drogas en Concordia: detienen a un hombre

En un operativo realizado este jueves por la tarde, personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia llevó adelante un allanamiento en el marco de actuaciones de oficio, logrando el cierre de un quiosco dedicado a la venta de estupefacientes en el barrio 17 de Octubre.
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Redacción 7Paginas

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Según se informó a 7Paginas, los procedimientos se desarrollaron con intervención de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta y con autorización del Juzgado de Garantías N° 1.

Como resultado de los operativos, las autoridades secuestraron:

Ocho envoltorios de cocaína

Once envoltorios de marihuana

Dinero en efectivo por 627.900 pesos

Nueve teléfonos celulares

Elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas

Además, se concretó la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Las fuerzas de seguridad destacaron que la medida se enmarca en un plan de acción para combatir el narcotráfico y la comercialización de drogas en los barrios de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad de los vecinos.