Desbaratan supuesto plan criminal para matar al juez federal Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Roncaglia

El principal implicado sería el narcotraficante Leonardo Airaldi, oriundo de Diamante, quien permanece alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú y cuyo juicio oral está previsto para iniciarse en los próximos días.

La denuncia y el allanamiento

La investigación se inició a partir del testimonio de un interno vinculado al narcotráfico, quien aportó información ante el fiscal federal Pedro Rebollo. Con esos datos, el funcionario solicitó una orden de allanamiento al juez federal Hernan Viri.

El procedimiento se concretó este viernes por la tarde en el Pabellón E de la Unidad Penal 9, donde se encuentra detenido Airaldi. El operativo fue llevado adelante por personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en la ciudad, con apoyo de efectivos de la Policía de Entre Ríos.

Durante la requisa se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, documentación y cocaína, según confirmaron altas fuentes judiciales. La causa continúa en plena etapa investigativa dada la gravedad institucional de lo denunciado.

Un supuesto sicario en Uruguay

De acuerdo a la información publicada por el diario El Argentino de Gualeguaychú, Airaldi habría abonado 40 mil dólares a un sicario uruguayo con el objetivo de concretar los homicidios durante supuestas vacaciones de los magistrados en Punta del Este.

Sin embargo, ni Ríos ni Candioti viajaron a Uruguay ni tenían previsto hacerlo en esta temporada. La hipótesis que se investiga es que el presunto plan respondía a una intención de venganza por las causas judiciales que pesan sobre el acusado y que lo llevarán a juicio oral en breve.

Según el testimonio del interno, Airaldi sostenía que el juez le había “armado una causa” y que el fiscal “tenía todo arreglado” para que recibiera una condena de 15 años en el debate que comienza el martes.

Medidas de seguridad

Horas antes del allanamiento, la Justicia Federal notificó a Ríos y Candioti sobre la investigación en curso. Además, se dispusieron medidas de seguridad en los domicilios de ambos magistrados. Se informó también que el juez federal de Paraná no se encuentra actualmente en el país.

El ministro Roncaglia tomó conocimiento de la situación a través del director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del titular de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour, coordinándose acciones preventivas en el marco de la investigación.

La causa se encuentra bajo la dirección del fiscal federal Pedro Rebollo.

El juicio que habría intentado frenar

El presunto plan criminal se conoce a pocos días del inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas, previsto para el 24 de febrero ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, luego de que se rechazara un recurso de Casación presentado por su defensora.

El debate se desarrollará en ocho audiencias y contará con la declaración de 51 testigos. Se juzgarán dos causas acumuladas: una vinculada al presunto tráfico de drogas en Diamante y Paraná, y otra originada en Santa Fe, tras el hallazgo de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, en una propiedad vinculada al acusado.

La acusación estará a cargo de Candioti y del fiscal adjunto Juan Podhainy. Además de Airaldi, serán juzgados Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.

La investigación continúa con el análisis del material secuestrado en el penal, mientras se evalúan nuevas medidas en función de la gravedad de los hechos denunciados.

