Desbaratan una banda narco que operaba en un barrio de Concordia, hay cinco detenidos

Las actuaciones se realizaron en cumplimiento de seis órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Seró, en el marco de una causa que se encuentra en etapa investigativa por presunta comercialización de drogas al menudeo.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el operativo arrojó resultados positivos: los efectivos lograron secuestrar envoltorios con cocaína y marihuana fraccionadas para su venta, varios teléfonos celulares, 451.000 pesos en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas cinco personas —cuatro hombres y una mujer— quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se procedió a la identificación de 18 personas en el marco de los allanamientos.

Desde la fuerza policial destacaron que el despliegue fue producto de tareas investigativas previas que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes judiciales. La causa continúa su curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.

El operativo se enmarca en las acciones que se vienen desarrollando para combatir el narcomenudeo en distintos barrios de la ciudad.