7PAGINAS

Domingo 1 de marzo de 2026
Facebook Instagram
Menú

Desbaratan una banda narco que operaba en un barrio de Concordia, hay cinco detenidos

En un importante operativo contra el narcomenudeo, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante este sábado por la tarde-noche una serie de procedimientos simultáneos en el barrio Capricornio de Concordia, que culminaron con cinco personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Las actuaciones se realizaron en cumplimiento de seis órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Seró, en el marco de una causa que se encuentra en etapa investigativa por presunta comercialización de drogas al menudeo.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el operativo arrojó resultados positivos: los efectivos lograron secuestrar envoltorios con cocaína y marihuana fraccionadas para su venta, varios teléfonos celulares, 451.000 pesos en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas cinco personas —cuatro hombres y una mujer— quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se procedió a la identificación de 18 personas en el marco de los allanamientos.

Desde la fuerza policial destacaron que el despliegue fue producto de tareas investigativas previas que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes judiciales. La causa continúa su curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.

El operativo se enmarca en las acciones que se vienen desarrollando para combatir el narcomenudeo en distintos barrios de la ciudad.