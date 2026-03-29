Desbarataron a un grupo de motociclistas que realizaba maniobras peligrosas en Federal y la zona

La creciente preocupación por la seguridad vial en el departamento Federal tuvo una respuesta contundente este fin de semana. La Jefatura Departamental Federal logró desarticular a un grupo de motociclistas que, mediante la organización de picadas y la realización de maniobras temerarias, generaba zozobra en los vecinos de Federal, Sauce de Luna y Conscripto Bernardi.

Las acciones, que incluían destrezas de alto riesgo como wheelies (hacer «willy»), stoppies (frenados sobre la rueda delantera) y giros bruscos en plena vía pública, habían sido denunciadas en reiteradas oportunidades por poner en peligro la integridad física de peatones y otros conductores.

Tecnología al servicio de la investigación

El operativo, según informó la policía a 7Paginas, comenzó con un diagnóstico preventivo en diferentes localidades. El punto de inflexión se dio gracias a la labor de la Sección Video Vigilancia del Comando Radioeléctrico. A través de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron individualizar a los infractores mientras realizaban las maniobras y evadían los controles policiales a alta velocidad.

Con las pruebas fílmicas recolectadas, el Ministerio Público Fiscal solicitó las medidas judiciales pertinentes, las cuales fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías local.

Allanamientos y secuestros

Durante la jornada, la policía llevó a cabo procedimientos en los barrios 83 Viviendas y El Silbido. Como resultado de las irrupciones, se logró el secuestro de:

Dos motocicletas de 150 cc: Los rodados contaban con modificaciones estructurales.

Escapes reformados: Se detectaron sistemas tipo cutout (liberación de gases para mayor ruido y potencia), prohibidos por las normativas vigentes.

Los vehículos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras que los conductores fueron identificados y quedaron formalmente supeditados a la causa por la presunta violación a las normas de tránsito y seguridad pública.

Un mensaje a la comunidad

Desde la fuerza policial se remarcó que estos operativos continuarán de manera sorpresiva. El objetivo es erradicar estas prácticas que, lejos de ser un entretenimiento, representan un delito que puede tener consecuencias fatales. «La vía pública no es un circuito de carreras ni un escenario de acrobacias», señalaron fuentes vinculadas al operativo.