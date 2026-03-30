Descontrol en la Costanera de Concordia: conductor alcoholizado chocó contra una rotonda e intentó agredir a la policía

Un episodio de imprudencia al volante terminó con un hombre detenido y su vehículo secuestrado en las primeras horas de este lunes en la zona de la Costanera de Concordia. El incidente, que afortunadamente no dejó terceros heridos, puso en alerta al personal de seguridad que patrullaba la zona ribereña.

Alrededor de las 01:30 horas, en las inmediaciones de Avenida Castro y F. A. Mendoza, un hombre de 54 años que circulaba a bordo de un Volkswagen Suran por Avenida del Río (sentido sur-norte) comenzó a realizar maniobras peligrosas. La errática conducción terminó de forma abrupta cuando el vehículo colisionó violentamente contra el cordón de una rotonda, provocando la rotura instantánea de uno de sus neumáticos.

Resistencia y agresiones

Según lo informado a 7Paginas, al lugar arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico junto a agentes de la Dirección de Tránsito. Sin embargo, lejos de colaborar con el procedimiento, el conductor adoptó una postura desafiante: se negó rotundamente a exhibir la documentación obligatoria y, según el informe oficial, evidenciaba signos claros de encontrarse en estado de ebriedad.

La situación escaló en violencia cuando el sujeto intentó agredir físicamente tanto a los uniformados como a los inspectores municipales. Ante el riesgo para los presentes, el personal policial debió proceder a reducirlo por la fuerza.

Intervención judicial

Informada de los pormenores, la Fiscal Dra. Daniela Montangie dispuso la inmediata detención del individuo bajo el cargo de Resistencia a la Autoridad.

En cuanto a las medidas administrativas, el personal de Tránsito procedió a la retención preventiva del vehículo y de la licencia de conducir del involucrado, quien fue trasladado a dependencias policiales a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.