Desde Concordia se impulsa la creación de una mesa multisectorial para fortalecer la producción frutihortícola

Al respecto, Azcué afirmó que “estamos trabajando junto a los intendentes del departamento en una propuesta de creación de una mesa, junto a productores, instituciones y el Gobierno Provincial para fortalecer la producción frutihortícola en lo que es el CIVERCOM (Cinturón Verde de Concordia)”.

“Tenemos un enorme potencial y en este caso, un muy buen producto ya que es la pitaya más austral y dulce del mundo, que es un valor agregado muy importante y vemos que podemos seguir creciendo con la frutihorticultura. En nuestra región hay productores con mucho talento, que trabajan, invierten y apuestan por el desarrollo” destacó Azcué.

Esto trae aparejado la creación de puestos de trabajo genuinos “por eso necesitamos que al campo le vaya bien, porque son el motor del desarrollo y hoy vinimos a sentarnos con ellos hablar y crear cada vez mejores condiciones. Ese es el camino que ha tomado en nuestro caso la Municipalidad de Concordia como también la provincia y el país” sostuvo el intendente, quien estuvo acompañado por la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y el secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer.

Durante el Primer Encuentro sobre Pitayas se abordaron contenidos vinculados a variedades, plantación, cosecha, control de heladas, cobertura de cultivo y estrategias de comercialización, brindando herramientas prácticas y actualizadas para quienes deseen iniciarse o fortalecer su producción. Tuvo la participación de capacitadores de Paraguay, Brasil, Perú, como también productores de la región y provincias vecinas.