Lunes 5 de enero de 2026
Desde el 7 de enero se habilita la venta de entradas para la Sexta Noche y nuevos sectores del Carnaval de Concordia

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informó que el próximo miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 10:00 horas, se pondrá en marcha la venta de entradas para nuevas opciones correspondientes al Carnaval de Concordia – Edición 2026.
Redacción 7Paginas

En esta instancia, el público podrá adquirir entradas para la Sexta Noche del Carnaval, que se llevará a cabo el sábado 21 de febrero de 2026 y marcará el cierre oficial de la edición 2026. Se trata de una de las jornadas más convocantes y esperadas, tanto por el público como por las comparsas que protagonizan el espectáculo.

Además, se dijo a 7Paginas que se habilitará la venta para el Sector VIP Turista y un nuevo sector de mesas en el Área VIP (Sector Inicial), ampliando así las alternativas para quienes buscan vivir el carnaval con mayor comodidad y servicios diferenciados.

La comercialización de entradas se realizará de manera online a través del sitio oficial del Carnaval, www.concordia.gob.ar/carnaval

, manteniendo la misma modalidad utilizada en etapas anteriores. Asimismo, continuará habilitado el punto de pago presencial en Rentas de la Municipalidad, para lo cual será indispensable presentar el cupón de pago generado previamente desde la web.

Al respecto, el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó la importancia de esta instancia y señaló: “La Sexta Noche es el gran cierre del Carnaval y una de las más convocantes, donde se vive una emoción especial tanto para el público como para las comparsas. Por eso, habilitar anticipadamente la venta de entradas y nuevos sectores nos permite ordenar, mejorar la experiencia y acompañar la alta demanda”.

En la misma línea, Sánchez remarcó que “seguimos trabajando para ofrecer un Carnaval de Concordia cada vez más organizado, sustentable y de calidad, que es identidad, cultura y trabajo para muchas familias, y una de las fiestas más importantes del país”.